Александра Зарицкая рассказала о причинах расставания с парнем: Из-за "Танців з зірками"?

Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая не перестает удивлять публику.

В конце лета Александра Зарицкая приняла для себя очень неожиданный вызов. Певица стала участницей «Танців з зірками» и уверенными шагами уже приближается к финалу проекта.

В эфире этого развлекательного телешоу солистка группы KAZKA не только осваивает новую для себя сферу, но и постепенно приоткрывает детали своей личной жизни.

Певица Александра Зарицкая / instagram.com/kazka.band

Оказалось, что участие Александры в «Танцях з зірками» сыграло злую шутку в ее отношениях с парнем. Мужчина попросту не выдержал сближения избранницы с ее партнером по проекту Юрием Мешковым.

Еще в середине сентября Зарицкая призналась, что влюблена и счастлива. Но уже через месяц в интервью программе «Зірковий шлях» артистка заявила, что ее сердце свободно.

Так случилось, что парень не выдержал разлуку танцами и не был суперстрессоустойчив к Юре, - поделилась певица.

Тем временем публика уверена, что поведение бывшего избранника Александры было не безосновательным. Ведь в шестом выпуске «Танців з зірками» Юрий Мешков и вовсе заявил, что певица ему нравится, как девушка.

Александра Зарицкая и Юрий Мешков / instagram.com/kazka.band

Напомним,