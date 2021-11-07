Александра Зарицкая рассказала о причинах расставания с парнем: Из-за "Танців з зірками"?
Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая не перестает удивлять публику.
В эфире этого развлекательного телешоу солистка группы KAZKA не только осваивает новую для себя сферу, но и постепенно приоткрывает детали своей личной жизни.
Оказалось, что участие Александры в «Танцях з зірками» сыграло злую шутку в ее отношениях с парнем. Мужчина попросту не выдержал сближения избранницы с ее партнером по проекту Юрием Мешковым.
Так случилось, что парень не выдержал разлуку танцами и не был суперстрессоустойчив к Юре, - поделилась певица.
Тем временем публика уверена, что поведение бывшего избранника Александры было не безосновательным. Ведь в шестом выпуске «Танців з зірками» Юрий Мешков и вовсе заявил, что певица ему нравится, как девушка.
Напомним,