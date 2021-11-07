Александра Зарицкая рассказала о причинах расставания с парнем: Из-за "Танців з зірками"?

7 ноября 2021 12:20 Туренко Андрей
Александра Зарицкая рассказала о причинах расставания с парнем: Из-за
Певица Александра Зарицкая
instagram.com/kazka.band

Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая не перестает удивлять публику.

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В конце лета Александра Зарицкая приняла для себя очень неожиданный вызов. Певица стала участницей «Танців з зірками» и уверенными шагами уже приближается к финалу проекта.

В эфире этого развлекательного телешоу солистка группы KAZKA не только осваивает новую для себя сферу, но и постепенно приоткрывает детали своей личной жизни.

Певица Александра Зарицкая / instagram.com/kazka.band

Оказалось, что участие Александры в «Танцях з зірками» сыграло злую шутку в ее отношениях с парнем. Мужчина попросту не выдержал сближения избранницы с ее партнером по проекту Юрием Мешковым.

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Еще в середине сентября Зарицкая призналась, что влюблена и счастлива. Но уже через месяц в интервью программе «Зірковий шлях» артистка заявила, что ее сердце свободно.

Так случилось, что парень не выдержал разлуку танцами и не был суперстрессоустойчив к Юре, - поделилась певица.

Тем временем публика уверена, что поведение бывшего избранника Александры было не безосновательным. Ведь в шестом выпуске «Танців з зірками» Юрий Мешков и вовсе заявил, что певица ему нравится, как девушка. 

Александра Зарицкая и Юрий Мешков / instagram.com/kazka.band

Напомним, 

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личная жизнь звезд социальные сети Александра Зарицкая новости Танці з зірками KAZKA расставание Танці з зірками-2021

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