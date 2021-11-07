Танці з зірками-2021: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 07.11.2021)
7 ноября 2021 11:10
Юлия Туренко
Танці з зірками-2021: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 07.11.2021)
instagram.com/ekaterinakukhar_official
7 ноября на канале 1+1 и на нашем сайте TV.UA телезрители увидят 10 выпуск пятого обновленного сезона шоу Танці з зірками-2021. 10 выпуск шоу Танці з зірками-2021 смотрите онлайн на сайте TV.UA.
Смотрите в 10 выпуске шоу Танці з зірками-2021
: Создатели шоу интригуют, что погрузят зрителя в атмосферу величественного бала, а также удивят новыми постановками и яркими звездными перевоплощениями. Участниками шоу в новом сезоне стали такие звезды: Джамала, Олег Фагот Михайлюта, Александра Зарицкая, Алексей Суровцев, Анастасия Оруджова, Константин Войтенко, Дмитрий Каднай, Евгения Власова, Ольга Харлан, Артур Логай, Lida Lee, MÉLOVIN, Станислав Горуна.
10 выпуск шоу Танці з зірками-2021 смотрите 7 ноября в 21:00 на 1+1 и онлайн на нашем сайте TV.UA.
Все выпуски шоу Танці з зірками-2021 смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.