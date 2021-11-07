Тоня Матвиенко нежно поздравила старшую дочь с днем рождения: Моя Уляся, яка ж ти вже доросла

Вчера в семье Тони Матвиенко царила атмосфера праздника.

Повод тому был очень серьезный. 6 ноября свой день рождения отметила старшая дочь Тони Матвиенко Ульяна. В этом году девушке исполнилось 23.

Для всей семьи Матвиенко это был особенный день. Поздравить свою наследницу Тоня решила не только лично, но и публично с помощью своего блога в Инстаграм.

Тоня Матвиенко с дочкой Ульяной / instagram.com/tonya_matvienko

В честь 23-летия Ульяны Тоня опубликовала милую совместную фотографию с дочкой-красавицей, а также адресовала ей несколько трогательных строк.

Сьогодні тобі 23 роки! Доця, так швидко летить час! Лови кожну мить, кожний день, став перед собою цілі і досягай їх, бо таким чином ми наповнюваємося, стаємо особистостями і сильними духом людьми, - обращается к дочери певица. - Гарної тобі подорожі у цьому прекрасному світі! Зустрічай на своєму шляху щирих людей, друзів та гарних хлопців. Щастя та міцного здоров‘я Тобі! Моя Уляся, яка ж ти вже доросла.

К поздравлениям Матвиенко присоединились ее поклонники, а также родственники. Среди комментаторов также оказались и коллеги певицы по шоу-бизнесу.

Дочь Тони Матвиенко Ульяна / instagram.com/tonya_matvienko

Напомним,