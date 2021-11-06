Павел Костицын впервые рассказал о своих новых отношениях

6 ноября 2021 12:10 Туренко Андрей
Павел Костицын впервые рассказал о своих новых отношениях
Ведущий Павел Костицын
instagram.com/pavlokostytsyn

Ведущего Павла Костицына можно назвать одним из самых скрытных мужчин в украинском шоу-бизнесе.

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Несмотря на ошеломляющий успех проекта «Битва экстрасенсов» и бешеный интерес публики к его персоне, Павлу Костицыну продолжительное время удается скрывать делали своей личной жизни.

Но в своем недавнем интервью в YouTube-программе «Без комплексов» Павел впервые откровенно рассказал о своем пережитом любовном опыте и новых отношениях.

Оказалось, что больше трех лет назад, после шести лет совместной жизни, он пережил болезненное расставание со своей тогдашней возлюбленной. При этом инициатором разрыва отношений стал сам ведущий.

Ведущий Павел Костицын / instagram.com/pavlokostytsyn

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Но о содеянном Павел совершенно не жалеет. Ведущий уверен, что если бы этого тогда не случилось, он бы никогда не почувствовал, что такое истинная любовь.

А любовь в сердце Костицына сейчас живет. Скоро будет три года, как он счастлив в новых отношениях, хотя называть имени этой счастливицы мужчина не спешит.

Вот уже скоро будет три года, как все прекрасно и хорошо, все стабильно, так, как я хотел – просто великолепно, - говорит в интервью ведущий. - Что о ней говорить? Счастье любит тишину. Когда у тебя дома все хорошо – нужно бороться за эту стабильность, нужно ее всячески оберегать, чтобы это продолжалось. Потому что желающих испортить это всегда огромное количество.

Напомним, 

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