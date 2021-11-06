Павел Костицын впервые рассказал о своих новых отношениях
Ведущего Павла Костицына можно назвать одним из самых скрытных мужчин в украинском шоу-бизнесе.
Но в своем недавнем интервью в YouTube-программе «Без комплексов» Павел впервые откровенно рассказал о своем пережитом любовном опыте и новых отношениях.
Оказалось, что больше трех лет назад, после шести лет совместной жизни, он пережил болезненное расставание со своей тогдашней возлюбленной. При этом инициатором разрыва отношений стал сам ведущий.
А любовь в сердце Костицына сейчас живет. Скоро будет три года, как он счастлив в новых отношениях, хотя называть имени этой счастливицы мужчина не спешит.
Вот уже скоро будет три года, как все прекрасно и хорошо, все стабильно, так, как я хотел – просто великолепно, - говорит в интервью ведущий. - Что о ней говорить? Счастье любит тишину. Когда у тебя дома все хорошо – нужно бороться за эту стабильность, нужно ее всячески оберегать, чтобы это продолжалось. Потому что желающих испортить это всегда огромное количество.
Напомним,