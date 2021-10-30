Битва экстрасенсов 21 сезон: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 31.10.2021) Юлия Туренко

Юлия Туренко Редактор шоу-бизнеса и ТВ Все статьи автора...

Битва экстрасенсов-21: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 31.10.2021) пресс-служба канала СТБ

31 октября на канале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 6 выпуск проекта Битва экстрасенсов-21. 6 выпуск 21 сезона шоу Битва экстрасенсов смотрите онлайн на сайте TV.UA.