Битва экстрасенсов 21 сезон: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 31.10.2021)

30 октября 2021 07:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Битва экстрасенсов 21 сезон: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 31.10.2021)
Битва экстрасенсов-21: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 31.10.2021)
пресс-служба канала СТБ

31 октября на канале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 6 выпуск проекта Битва экстрасенсов-21. 6 выпуск 21 сезона шоу Битва экстрасенсов смотрите онлайн на сайте TV.UA.

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Смотрите в 6 выпуске проекта Битва экстрасенсов-21: Участники продолжают бороться за звание самого сильного экстрасенса. Родовые ведьмы, светлые жрецы и маги сойдутся в новых испытаниях, чтобы с помощью своих способностей помочь героям выпуска и доказать обычным украинцам, что экстрасенсы существуют и живут среди нас.

6 выпуск 21 сезона проекта Битва экстрасенсов смотрите 31 октября в 18:40 на СТБ и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски проекта Битва экстрасенсов смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

 

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