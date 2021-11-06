Холостяк-12: в Сети назвали имя и показали фото предполагаемого главного героя

Холостяк-12: в сети назвали имя и показали фото предполагаемого главного героя

На канале СТБ сейчас в самом разгаре идет показ проекта «Холостячка-2».

Но, несмотря на это, зрители уже не могут дождаться оглашения имени главного героя 12 сезона проекта «Холостяк» , съемки которого стартовали буквально на днях.

Пока сами создатели держат в секрете имя этого счастливчика, на просторах интернета начали всплывать первые догадки. В одной из фан-страниц «Холостяка» в Инстаграм опубликовали фото и назвали имя предполагаемого главного героя.

Согласно этой информации, в марте 2022 года девушки будут бороться за любовь очень сексуального мужчины. Им может быть 32-летний предприниматель из Лос-Анджелеса Александр Топольский, который сам родом со Львова.

Пока о биографии мужчины мало что известно. По имеющейся информации, Александр сдает в аренду роскошные апартаменты в Майами и Лос-Анджелесе и продает девайсы для дезинфекции.

Бизнесмен Александр Топольский / instagram.com/holostyachka__stb

Также Топольский пробует себя в роли актера и модели. Он уже успел сняться в нескольких рекламных роликах и клипах известных знаменитостей. Один из таких – клип группы Fifth Harmony на песню «Worth It».

Стал ли Александр Топольский главным героем 12 сезона шоу «Холостяк», мы сможем узнать совсем скоро. Создатели проекта могут раскрыть карты в финальном пост-шоу 2 сезона «Холостячка» - в декабре.

Напомним,