Холостяк-12: в Сети назвали имя и показали фото предполагаемого главного героя

6 ноября 2021 01:15 Туренко Андрей
Холостяк-12: в Сети назвали имя и показали фото предполагаемого главного героя
Холостяк-12: в сети назвали имя и показали фото предполагаемого главного героя
instagram.com/grisha_reshetnik

На канале СТБ сейчас в самом разгаре идет показ проекта «Холостячка-2».

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Но, несмотря на это, зрители уже не могут дождаться оглашения имени главного героя 12 сезона проекта «Холостяк», съемки которого стартовали буквально на днях.

Пока сами создатели держат в секрете имя этого счастливчика, на просторах интернета начали всплывать первые догадки. В одной из фан-страниц «Холостяка» в Инстаграм опубликовали фото и назвали имя предполагаемого главного героя.

Согласно этой информации, в марте 2022 года девушки будут бороться за любовь очень сексуального мужчины. Им может быть 32-летний предприниматель из Лос-Анджелеса Александр Топольский, который сам родом со Львова.

Пока  о биографии мужчины мало что известно. По имеющейся информации, Александр сдает в аренду роскошные апартаменты в Майами и Лос-Анджелесе и продает девайсы для дезинфекции.

Бизнесмен Александр Топольский / instagram.com/holostyachka__stb
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Также Топольский пробует себя в роли актера и модели. Он уже успел сняться в нескольких рекламных роликах и клипах известных знаменитостей. Один из таких – клип группы Fifth Harmony на песню «Worth It».

Стал ли Александр Топольский главным героем 12 сезона шоу «Холостяк», мы сможем узнать совсем скоро. Создатели проекта могут раскрыть карты в финальном пост-шоу 2 сезона «Холостячка» - в декабре.

Напомним, 

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