Холостяк-12: в Сети назвали имя и показали фото предполагаемого главного героя
На канале СТБ сейчас в самом разгаре идет показ проекта «Холостячка-2».
Пока сами создатели держат в секрете имя этого счастливчика, на просторах интернета начали всплывать первые догадки. В одной из фан-страниц «Холостяка» в Инстаграм опубликовали фото и назвали имя предполагаемого главного героя.
Согласно этой информации, в марте 2022 года девушки будут бороться за любовь очень сексуального мужчины. Им может быть 32-летний предприниматель из Лос-Анджелеса Александр Топольский, который сам родом со Львова.
Пока о биографии мужчины мало что известно. По имеющейся информации, Александр сдает в аренду роскошные апартаменты в Майами и Лос-Анджелесе и продает девайсы для дезинфекции.
Стал ли Александр Топольский главным героем 12 сезона шоу «Холостяк», мы сможем узнать совсем скоро. Создатели проекта могут раскрыть карты в финальном пост-шоу 2 сезона «Холостячка» - в декабре.
Напомним,