Орел и Решка. Земляне: Michelle Andrade и Кирилл Макашов рассказали, что их шокировало в путешествиях

5 ноября 2021 13:20 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Орел и Решка. Земляне: Michelle Andrade и Кирилл Макашов рассказали, что их шокировало в путешествиях
Michelle Andrade и Кирилл Макашов
пресс-служба Нового канала

Певица Michelle Andrade и блогер Кирилл Макашов из сезона «Земляне» (Новый канал) поделились впечатлениями от съемок тревел-шоу.

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Полгода назад Michelle Andrade и Кирилл Макашов отправились в путешествие по десяткам стран со съемками тревел-шоу «Орел и Решка. Земляне».

За это время они познакомились с огромным количеством людей и побывали в самых невообразимых точках земного шара. Что же впечатлило ребят более всего?

Я поняла, насколько природа может вдохновлять и наполнять. Даже когда ты сутки без сна, пять минут наедине с лесом или горами сразу заряжают! Путешествия открывают многое во мне: от страны к стране я получаю большой опыт, борюсь со своими страхами и комплексами, расту профессионально и личностно, - рассказала Michelle Andrade. - Но самое большое открытие – это удивительные люди, земляне, которым посвящен наш сезон. У меня теперь столько классных знакомых по всему миру (смеется)!

Michelle Andrade и Кирилл Макашов / пресс-служба Нового канала
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А Кирилл обратил внимание на то, насколько от уровня образованности зависит качество жизни разных народов.

Мы были в разных отдаленных точках мира, где люди не получают образование должным образом. У них очень узкое мировоззрение, они не могут мыслить, как мы. У многих не было детского садика, школы и университета, они знают только то, чему их учили родители, если те это в принципе делали. Людям тяжело связать два слова, рассказать о своем народе, тяжело считать, потому что они никогда этого не делали, - поделился впечатлениями ведущий тревел-шоу. - Конечно, даже из этих глубинок вырываются гении и таланты. Но большинство их соотечественников не могут сделать ничего - ни поступить в университет, ни уехать из страны, чтобы чему-то научиться.

Напомним, 

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