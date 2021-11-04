МАСКА 2 сезон: Владимир Остапчук примерит образ детектива Шерлока Холмса

В новом выпуске шоу «МАСКА» Владимир Остапчук перевоплотится в самого знаменитого детектива.

Зрители канала «Украина» отмечают, что во втором сезоне грандиозного шоу «МАСКА» подсказки стали гораздо сложнее, а Андрей Данилко вообще называет их «запутками».

Но в третьем выпуске проекта ведущий Владимир Остапчук перевоплотится в известного детектива Шерлока Холмса, которому под силу раскрыть самые запутанные дела в мире.

Как вы знаете, есть несколько версий лент о Шерлоке Холмсе. Мы же ориентировались на сериал с Бенедиктом Камбербетчем в главной роли, – говорит Владимир Остапчук. – Для этого образа мне специально сшили костюм, а еще у меня будет настоящий киношный парик. Поэтому в третьем эфире я буду таким Остапчуком Шерлоковичем, который будет больше обращаться к своим коллегам-детективам.

Ведущий Владимир Остапчук / пресс-служба канала Украина

Ведущий гипершоу «МАСКА» обещает раскрыть запутанное дело одного из прошлых выпусков, а также тайны участников, которые они тщательно скрывают за семью замками.

Но не думайте, что я так просто назову вам имена звезд под масками. На самом деле я сам их не знаю, но редакторы подготовили мне реальные факты о наших участниках, которые в эту субботу я озвучу. 6 ноября будет очень необычным днем в календаре. Хотите узнать почему? Включайте канал «Украина» в 21:00 и прислушивайтесь к моим словам, – интригует ведущий грандиозного шоу.

Ведущий Владимир Остапчук / пресс-служба канала Украина

Напомним,