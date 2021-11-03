Орел и Решка. Земляне: ведущий Кирилл Макашов пожил в старом словенском замке и поработал в нем

Ведущий тревел-шоу «Орел и Решка. Земляне» на Новом канале помог местным жителям делать реставрацию в 850-летнем помещении.

Словения – страна замков. И в большом городе, и даже в самом маленьком селе обязательно есть замок, которому лет этак 500. Каждый из них словенцы ремонтируют своими руками. И, говорят, иногда тем, кто соглашается помочь, разрешают в этих замках пожить. Так ли это на самом деле, проверил ведущий тревел-шоу «Орел и Решка. Земляне» , которое по субботам показывает Новый канал, Кирилл Макашов.

Я нашел клич в интернете, что нужно помочь реставрировать замок Преддвор в городе Крань. Работать надо было с большими корнями, пилами, кирками и подобными инструментами. Туда я и поехал, – отметил Кирилл.

Когда парень приехал на локацию, он не сразу понял, что попал в замок. С виду он больше напоминал заброшенный дом или стройку.

При слове «замок» обычно представляешь красивую крепость с башнями где-нибудь на горе, что-то типа Нойшванштайна в Баварии. Но оказалось, что большинство замков в мире выглядят разваленными и забытыми. Как словенский замок Преддвор, которому 850 лет. Представляете, сколько всего видели его стены! – размышляет Макашов. – В нем жили графы, потом монахи, его захватили немцы, а когда-то в замке была даже колония для трудных подростков.

Хозяин замка – Флориан Сушник. Вообще он – автомеханик, но недавно придумал бизнес-план: взял замок в аренду у властей на 99 лет за 100 евро в месяц и ремонтирует, чтобы через три года превратить помещение в музей и сдавать под фотосессии, съемки рекламы и кино.

Реставрация – в самом разгаре. И именно это помогло Кириллу остаться в замке на ночь – он красил доски, сбивал старую штукатурку перфоратором. Что еще ведущий «Орла и Решки» увидел в Словении, можете увидеть в свежем выпуске тревел-шоу.

Следите всей семьей за приключениями ведущих тревел-шоу «Орел и Решка». Сезон «Земляне» с Michelle Andrade и Кириллом Макашовым выходит по субботам в 10:00, а сезон «Чудеса света» – в 11:00 на Новом канале!