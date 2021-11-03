Игорь Ласточкин рассказал забавную историю о первом опыте за рулем автомобиля Юлия Туренко

Юлия Туренко Редактор шоу-бизнеса и ТВ Все статьи автора...

Актер и юморист Игорь Ласточкин пресс-служба Нового канала

Смешную историю из детства актер и юморист Игорь Ласточкин вспомнил за кулисами шоу Нового канала «Дети против звезд».