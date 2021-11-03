Игорь Ласточкин рассказал забавную историю о первом опыте за рулем автомобиля
3 ноября 2021 12:25
Актер и юморист Игорь Ласточкин
пресс-служба Нового канала
Смешную историю из детства актер и юморист Игорь Ласточкин вспомнил за кулисами шоу Нового канала «Дети против звезд».
Игорь Ласточкин, например, с детства увлекается картинговым спортом.
Когда я впервые столкнулся с машинами-картами, то не понял, что это такое, – говорит Ласточкин. – Был тогда очень маленьким, и не мог въехать, что это гремит, жужжит, рычит. Видел, что среди шин и кустов едет какая-то голова, и все. К тому времени это удовольствие было доступно, но вообще не осовременено. Для того, чтобы начать ехать, карт нужно было кто-то толкнуть. Он заводился уже на ходу.
Актер и юморист Игорь Ласточкин / instagram.com/lastochkin_igor
Читайте такжеМАСКА 2 сезон: Оля Полякова и Настя Каменских рассказали, какие мужчины способны покорить их сердцаСвои умения в картинговом спорте Игорь продемонстрировал в шоу «Дети против звезд». А за кулисами съемок рассказал забавную историю о первом опыте за рулем автомобиля.
В квартире под нами жила семья, которая занималась ремонтом машин, – вспоминает юморист. – специализировались на «Москвичах-412». Однажды на ремонт пришла очередная машина, которую они готовили к покраске. Сняли все двери, капот. Помню, мы с друзьями даже помогали зачищать дверь. Было интересно! За эту работу нам разрешали «дать кружок» по стадиону на полуразобранном автомобиле. Так я в девять лет впервые сел за руль. В машине не было ничего – ни сидений, ни окон, ни фар. Но она спокойно ездила. Мы ставили табуретки и катались.
Напомним,