Игорь Ласточкин рассказал, какой шикарный подарок сделал жене на оловянную свадьбу

4 июля 2021 18:00 Катерина Даниленко
Катерина Даниленко

Катерина Даниленко

Редактор выходного дня

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Игорь Ласточкин рассказал, какой шикарный подарок сделал жене на оловянную свадьбу
Телеведущий Игорь Ласточкин
социальная сеть Instagram

В этом году шоумен Игорь Ласточкин и его избранница Анна отметили 10 годовщину официальных отношений.

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В интервью Кате Осадчей юморист рассекретил, что преподнес любимой на важную дату новый автомобиль. Подарку супруга была очень рада, так как до этого пользовалась машиной мужа.

Я ей заказал авто из Америки. Уже привезли, его там подшаманят сейчас. Она очень давно просила, так она ездит на моей машине, а сейчас будет на своей. Я считаю, что это роскошный подарок,
‒ заявил тренер «Лиги Смеха».

Телеведущий Игорь Ласточкин с женой Анной / социальная сеть Instagram

Кроме того, комик добавил, что не является романтиком. Он не из тех, кто устраивает романтические посиделки при свечах.

Нет-нет, вот эти зефирные истории,
‒ резюмировал мужчина.

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К слову, со своей будущей женой Анной Португаловой Игорь познакомился еще в студенческие годы. Дружба с симпатичной соседкой по общежитию быстро переросла в настоящее чувство, в июне 2011 года влюбленные расписались. 1 апреля 2014 года у них родился сын Радмир.

Напомним,

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