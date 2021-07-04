Игорь Ласточкин рассказал, какой шикарный подарок сделал жене на оловянную свадьбу
4 июля 2021 18:00
Телеведущий Игорь Ласточкин
социальная сеть Instagram
В этом году шоумен Игорь Ласточкин и его избранница Анна отметили 10 годовщину официальных отношений.
юморист рассекретил, что преподнес любимой на важную дату новый автомобиль. Подарку супруга была очень рада, так как до этого пользовалась машиной мужа.
Я ей заказал авто из Америки. Уже привезли, его там подшаманят сейчас. Она очень давно просила, так она ездит на моей машине, а сейчас будет на своей. Я считаю, что это роскошный подарок,‒ заявил тренер «Лиги Смеха».
Телеведущий Игорь Ласточкин с женой Анной / социальная сеть Instagram
Кроме того, комик добавил, что не является романтиком. Он не из тех, кто устраивает романтические посиделки при свечах.
Нет-нет, вот эти зефирные истории,‒ резюмировал мужчина.
Напомним,