Дмитрия Комарова жутко искусали комары и оводы: Издержки профессии
3 июля 2021 17:00
Телеведущий Дмитрий Комаров
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Звезда программы "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров ошеломил новым снимком в микроблоге.
Путешественник сейчас находится в очередной экспедиции, снимая новые выпуски всеми любимого шоу. В Волынской области мужчину ждали еще те испытания, о которых он рассказал в новом посте.
На одном из кадров Дмитрий позирует на фоне раритетного авто на обочине дороги. Дмитрий восторгается красотой украинской природы, но рассказывает и небольших неприятностях, с которыми столкнулся.
Лето на кабриолете. Свежие эко-продукты. Идеальная экология. Фантастически красивые, удивительные, интересные места. Единственный минус ‒ в лесу комары и оводы. Это решаемо при помощи репеллента и москитной сетки на шляпе. Остальное ‒ сплошные плюсы. Все это - украинское Полесье. Волынь,‒ написал телеведущий.
Издержки профессии. Комары и оводы любят попить кровь Комарова. Работаем. Укусы ‒ не помеха! Снимаем для вас крутые программы. Обещаю, что мы вас удивим. И покажем то, что ещё не показывали,‒ резюмировал Комаров.
Напомним,