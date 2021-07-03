Дмитрия Комарова жутко искусали комары и оводы: Издержки профессии

Звезда программы "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров ошеломил новым снимком в микроблоге.

Путешественник сейчас находится в очередной экспедиции, снимая новые выпуски всеми любимого шоу. В Волынской области мужчину ждали еще те испытания, о которых он рассказал в новом посте.

На одном из кадров Дмитрий позирует на фоне раритетного авто на обочине дороги. Дмитрий восторгается красотой украинской природы, но рассказывает и небольших неприятностях, с которыми столкнулся.

Лето на кабриолете. Свежие эко-продукты. Идеальная экология. Фантастически красивые, удивительные, интересные места. Единственный минус ‒ в лесу комары и оводы. Это решаемо при помощи репеллента и москитной сетки на шляпе. Остальное ‒ сплошные плюсы. Все это - украинское Полесье. Волынь,

‒ написал телеведущий.

Уже в следующей публикации стало понятно, что уберечь свое тело от насекомых журналисту не удалось. На селфи лицо Дмитрия полностью покрыто красными буграми.

Издержки профессии. Комары и оводы любят попить кровь Комарова. Работаем. Укусы ‒ не помеха! Снимаем для вас крутые программы. Обещаю, что мы вас удивим. И покажем то, что ещё не показывали,

‒ резюмировал Комаров.

Напомним,