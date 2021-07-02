Елена Кравец сломала ногу, надевая штаны: Даже рассказывать смешно
2 июля 2021 01:10
Актриса и телеведущая Елена Кравец
instagram.com/lennykravets
Ведущая шоу «Твій День» Елена Кравец временно будет отсутствовать в студии в связи с переломом плюсневой кости.
Елена Кравец травмировалась, сейчас ее нога загипсована и должна быть обездвижена, поэтому ведущая находится дома. На включении Елена присоединилась к эфиру программы и рассказала, как это произошло.
Это настоящая трагикомедия. Я вернулась домой и просто планировала заниматься своими делами, и вдруг буквально запуталась в собственных широких шелковых штанах и упала. Очень сильно ударилась пяткой о дверной косяк и, таким образом, получила травму, даже рассказывать смешно, – сказала Елена Кравец.
Актриса и телеведущая Елена Кравец / instagram.com/lennykravets
Это наверняка что-то кармическое. Надо очень быстро бежать по жизни, чтобы тебя немножко замедлили, – размышляла во время разговора ведущая.
Напомним,