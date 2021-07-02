Елена Кравец сломала ногу, надевая штаны: Даже рассказывать смешно

2 июля 2021 01:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Елена Кравец сломала ногу, надевая штаны: Даже рассказывать смешно
Актриса и телеведущая Елена Кравец
instagram.com/lennykravets

Ведущая шоу «Твій День» Елена Кравец временно будет отсутствовать в студии в связи с переломом плюсневой кости.

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Елена Кравец травмировалась, сейчас ее нога загипсована и должна быть обездвижена, поэтому ведущая находится дома. На включении Елена присоединилась к эфиру программы и рассказала, как это произошло.

Это настоящая трагикомедия. Я вернулась домой и просто планировала заниматься своими делами, и вдруг буквально запуталась в собственных широких шелковых штанах и упала. Очень сильно ударилась пяткой о дверной косяк и, таким образом, получила травму, даже рассказывать смешно, – сказала Елена Кравец.

Актриса и телеведущая Елена Кравец / instagram.com/lennykravets

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Ведущая пошутила, что в больнице из-за такой забавной ситуации даже предложили выбрать цвет гипса, но Елена отдала предпочтение классическому белому. Также она рассказала, что почти неделю не будет выходить из дома, а уже после 8 июля сможет передвигаться на костылях.

Это наверняка что-то кармическое. Надо очень быстро бежать по жизни, чтобы тебя немножко замедлили, – размышляла во время разговора ведущая.

Напомним,

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