Звезда фильма "Рассказ служанки" Ивонн Страховски станет мамой во второй раз

Украинские и мировые звезды не перестают радовать нас приятными новостями.

Буквально вчера публика радовалась за пополнение в семье Галь Гадот , а теперь стало известно о второй беременности звезды фильма «Рассказ служанки».Этой счастливицей стала исполнительница роли Серены Уотерфорд – Ивонн Страховски. Об интересном положении звезды стало известно во время презентации фильма «Война завтра» в Лос-Анджелесе.

38-летняя звезда появилась на красной дорожке в белом обтягивающем платье, которое не смогло спрятать ее округлившийся животик. Публика была восхищена образом актрисы.

Сейчас у Ивонн подрастает первенец. Вместе со своим супругом Тимом Лоуденом актриса воспитывает сына Уильяма, который появился на свет осенью 2018 года.

Напомним,