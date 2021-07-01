Звезда фильма "Рассказ служанки" Ивонн Страховски станет мамой во второй раз
1 июля 2021 15:10
Актриса Ивонн Страховски
instagram.com/yvonnestrahovski
Украинские и мировые звезды не перестают радовать нас приятными новостями.
Галь Гадот, а теперь стало известно о второй беременности звезды фильма «Рассказ служанки».
Этой счастливицей стала исполнительница роли Серены Уотерфорд – Ивонн Страховски. Об интересном положении звезды стало известно во время презентации фильма «Война завтра» в Лос-Анджелесе.
Этой счастливицей стала исполнительница роли Серены Уотерфорд – Ивонн Страховски. Об интересном положении звезды стало известно во время презентации фильма «Война завтра» в Лос-Анджелесе.
38-летняя звезда появилась на красной дорожке в белом обтягивающем платье, которое не смогло спрятать ее округлившийся животик. Публика была восхищена образом актрисы.
Читайте такжеНаталия Орейро восхитила новым образом и засветила глубокое декольте в пиджаке на голое телоСейчас у Ивонн подрастает первенец. Вместе со своим супругом Тимом Лоуденом актриса воспитывает сына Уильяма, который появился на свет осенью 2018 года.
Напомним,