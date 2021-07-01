Від пацанки до панянки-5: Юля #Финиш Кудилинская рассказала о своих будущих детях

Участница проекта «Від пацанки до панянки-5» Юля #Финиш Кудилинская рассказала, как планирует воспитывать сына и дочку.

Несмотря на то, что пятый сезон реалити «Від пацанки до панянки» на Новом канале подошел к концу, поклонники продолжают следить за жизнью его участниц.

Именно поэтому Сергей Никитюк решил пригласить учениц Школы леди в студию «Предметка. Пост-шоу» и задать вопросы, которые интересуют многих зрителей проекта.

Героиней одного из выпусков стала Юля #Финиш Кудилинская, финалистка пятого сезона «Від пацанки до панянки» (Новый канал). Во время откровенного интервью с Сергеем Никитюком пацанка рассказала о сложных отношениях с приемной мамой, любимой девушке, из-за которой она едва не покинула проект накануне финала, и несогласии с победой Леры Ткаченко.

Участница «Від пацанки до панянки» Юля #Финиш Кудилинская с мамой / пресс-служба Нового канала

Юля также призналась, что мечтает стать мамой и поделилась, какие методы воспитания планирует использовать.

Материнство – моя мечта. Очень хочу сына и дочь, – рассказала Юля #Финиш Кудилинская. – Как я буду их воспитывать? Наверное, буду давать детям все, что им необходимо в материальном плане, как это делала моя мама. Но в то же время я буду окружать их любовью, заботой и вниманием. Мои дети получат этого больше, чем получала в детстве я. Буду учиться на ошибках мамы.

Участница «Від пацанки до панянки» Юля #Финиш Кудилинская / пресс-служба Нового канала

Напомним,