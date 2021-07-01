Від пацанки до панянки-5: Юля #Финиш Кудилинская рассказала о своих будущих детях

1 июля 2021 15:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

Від пацанки до панянки-5: Юля #Финиш Кудилинская рассказала о своих будущих детях
Участница «Від пацанки до панянки» Юля #Финиш Кудилинская
пресс-служба Нового канала

Участница проекта «Від пацанки до панянки-5» Юля #Финиш Кудилинская рассказала, как планирует воспитывать сына и дочку.

Читайте такжеХолостячка-2: Злата Огневич – о гармоничных отношениях и потенциальном партнере
Несмотря на то, что пятый сезон реалити «Від пацанки до панянки» на Новом канале подошел к концу, поклонники продолжают следить за жизнью его участниц. 

Именно поэтому Сергей Никитюк решил пригласить учениц Школы леди в студию «Предметка. Пост-шоу» и задать вопросы, которые интересуют многих зрителей проекта. 

Героиней одного из выпусков стала Юля #Финиш Кудилинская, финалистка пятого сезона «Від пацанки до панянки» (Новый канал). Во время откровенного интервью с Сергеем Никитюком пацанка рассказала о сложных отношениях с приемной мамой, любимой девушке, из-за которой она едва не покинула проект накануне финала, и несогласии с победой Леры Ткаченко. 

Участница «Від пацанки до панянки» Юля #Финиш Кудилинская с мамой / пресс-служба Нового канала
Читайте такжеНаталия Орейро восхитила новым образом и засветила глубокое декольте в пиджаке на голое тело
Юля также призналась, что мечтает стать мамой и поделилась, какие методы воспитания планирует использовать.  

Материнство – моя мечта. Очень хочу сына и дочь, – рассказала Юля #Финиш Кудилинская. – Как я буду их воспитывать? Наверное, буду давать детям все, что им необходимо в материальном плане, как это делала моя мама. Но в то же время я буду окружать их любовью, заботой и вниманием. Мои дети получат этого больше, чем получала в детстве я. Буду учиться на ошибках мамы.

Участница «Від пацанки до панянки» Юля #Финиш Кудилинская / пресс-служба Нового канала
Напомним, 

Облако тегов

личная жизнь звезд Від пацанки до панянки Новый Канал социальные сети новости телешоу Від пацанки до панянки-5

Материалы по теме

Звезда фильма "Рассказ служанки" станет мамой во второй раз
Новости

Звезда фильма "Рассказ служанки" станет мамой во второй раз
Бритни Спирс не смогла вырваться из-под опеки отца
Новости

Бритни Спирс не смогла вырваться из-под опеки отца
Вегетарианские пирожки – самосы: рецепт блюда, вкус которого вас удивит
Еда и рецепты

Вегетарианские пирожки – самосы: рецепт блюда, вкус которого вас удивит
Как избавиться от зеленки с ткани: ТОП-4 народных средства
Полезные советы

Как избавиться от зеленки с ткани: ТОП-4 народных средства

Популярное на сайте

День Конституции Украины: самые красивые открытки и поздравления

День Конституции Украины: самые красивые открытки и поздравления
Секс в жару – как сделать его комфортным и в удовольствие

Секс в жару – как сделать его комфортным и в удовольствие
Магнитные бури 28 июня 2021 в Украине

Магнитные бури 28 июня 2021 в Украине
Магнитные бури 27 июня 2021 в Украине

Магнитные бури 27 июня 2021 в Украине

Популярное видео

Improv Live Show 2 сезон: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 27.06.2021)

Improv Live Show 2 сезон: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 27.06.2021)
МастерШеф. CELEBRITY: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 26.06.2021)

МастерШеф. CELEBRITY: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 26.06.2021)
Готовим вместе: Уличная еда (эфир от 27.06.2021)

Готовим вместе: Уличная еда (эфир от 27.06.2021)
Одруження наосліп-7: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 25.06.2021)

Одруження наосліп-7: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 25.06.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK