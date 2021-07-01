Принц Гарри рассказал о характере новорожденной дочери

30 июня в королевских ботанических садах Кью состоялась премия WellChild Awards, которая помогает тяжелобольным детям и молодежи в Соединенном Королевстве.

Мероприятие посетило множество гостей, среди которых можно было встретить членов королевской семьи. В частности, речь идет о внуке Елизаветы II - принце Гарри.

Герцог Сассекский является покровителем премии с 2007 года, поэтому ради участия в церемонии вручения премии он прилетел на родину в Великобританию.

Перед началом церемонии с Гарри посчастливилось пообщаться Эду Ширану. Певец поспешил поздравить герцога с рождением дочери и поинтересовался у него, каково это - воспитывать двоих детей.

Двое детей - это подобно жонглированию, - заявил Гарри.

Еще один гость церемонии не постеснялся поинтересоваться у Гарри о новорожденной дочке. В частности, герцога попросили рассказать о характере малышки.

Пока нам везет, - уверяет супруг актрисы Меган Маркл. - Она очень спокойна и выглядит просто довольной, пока Арчи носится вокруг как сумасшедший.

Напомним,