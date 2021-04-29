Елена Кравец психанула и кардинально сменила имидж – фото

29 апреля 2021 16:27 Юлия Туренко
Елена Кравец психанула и кардинально сменила имидж – фото
Актриса Елена Кравец
instagram.com/lennykravets

Актриса Елена Кравец решилась на перемены во внешности. Смотрите фото в нашем материале.

Весна и наступление тепла влияет на людей по-разному. Например, Елене Кравец захотелось что-то изменить в своем имидже.

Актриса решила долго не раздумывать, что бы это могло быть, и сделал себе новую прическу. Звезда состригла волосы, длина которых ранее была до плеч, и сделала себе стрижку боб-каре.

Результатом своего преображения Елена поделилась на своей странице в Инстаграм. На снимках Кравец запечатлена уже в новом образе, который дополнила легким весенним макияжем.

Привет! А я подстриглась! Психанула, как говорится! Очень уж захотелось перемен!

Поклонники оценили такой эксперимент Елены Кравец и забросали актрису восторженными комментариями: "Ого огонь Ленаааа!" "Минус 10 по паспорту!!!" "Так неожиданно и такая легкость. Молодец", "Яд!" "А Вам дуже пасує", "Огооо, как кардинально".

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