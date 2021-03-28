Супруг Елены Кравец рассказал, как реагировал на страстные танцы жены на паркете
Недавно актриса Елена Кравец с мужем Сергеем и младшими детьми посетила балет. В интервью Кате Осадчей знаменитость вспомнила, как принимала участие в "Танцях з зірками" в 2019 году.
Супруг же Кравец рассказал, что всегда с удовольствием наблюдал за прямыми эфирами и репетициями любимой. Ревновать к партнеру Сергей не стал, ведь понимает все тонкости телевидения.
Мы же понимаем, что это все телевидение и это эмоции, которые должны быть на экране. Когда ты хотя бы раз приходишь на репетицию, видишь, как там люди работают, как они «умирают», то тогда ты понимаешь, что там больше физики, чем химии.
Напомним,