Супруг Елены Кравец рассказал, как реагировал на страстные танцы жены на паркете

28 марта 2021 19:00 Катерина Даниленко
Супруг Елены Кравец рассказал, как реагировал на страстные танцы жены на паркете
Актриса Елена Кравец
социальная сеть Instagram

Недавно актриса Елена Кравец с мужем Сергеем и младшими детьми посетила балет. В интервью Кате Осадчей знаменитость вспомнила, как принимала участие в "Танцях з зірками" в 2019 году.

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Елена выступала в паре с двукратным вице-чемпионом мира в латиноамериканской программе Максом Леоновым. Об участии в проекте она отзывается с особым трепетом, называя такой опыт «ярким, красивым, сильным, веселым, честным и порой наизнанку».

Супруг же Кравец рассказал, что всегда с удовольствием наблюдал за прямыми эфирами и репетициями любимой. Ревновать к партнеру Сергей не стал, ведь понимает все тонкости телевидения.

Мы же понимаем, что это все телевидение и это эмоции, которые должны быть на экране. Когда ты хотя бы раз приходишь на репетицию, видишь, как там люди работают, как они «умирают», то тогда ты понимаешь, что там больше физики, чем химии.

Елена Кравец и Макс Леонов на шоу "Танці з зірками" / социальная сеть Instagram

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К слову, своих 4-летних двойняшек Катю и Ваню пара отдала на бальные танцы, старшая дочь Мария также увлекается танцами. А Елена и Сергей даже подумывают заняться латино-американской хореографией в паре.

Напомним,

 

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