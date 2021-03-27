Лилия Ребрик призналась, как реагирует на ревность мужа: Контроль для меня неприемлем

Телеведущая и актриса Лилия Ребрик уже 10 лет состоит в браке с хореографом Андреем Диким. В их семье царит взаимопонимание и согласие, однако и ревность иногда проскакивает.

Артистка утверждает, что ревновать любимого человека ‒ это нормально. И она и ее избранник, в силу своих профессий, очень часто взаимодействуют с противоположным полом, поэтому невозможно быть равнодушным, когда знаешь это.

Ревность проскакивает, контроль же для меня неприемлем. В семье должно быть полное доверие. Но и грань между «я не ревную» и «мне все равно» нельзя переступать. Не может быть все равно,

‒ уверена звезда «Ранок з Україною».

Смотреть спокойно фильмы и театральные выступления со сценами поцелуев и постельными сценами у мужа знаменитости не получается. Пара давно договорилась, что все происходящее в кадре или на сцене не имеет никакого отношения к тому, что происходит в их личной жизни.

Лилия Ребрик с мужем Андреем Диким / социальная сеть Instagram

Сама Лилия также считает себя достаточно ревнивой. Ее сердце всегда беспокойное, когда муж тренирует красивых девушек.

Андрей ‒ хореограф, он часто занимается танцами с красивыми девушками в зале, что-то им показывает и рассказывает. Умом я понимаю, что это часть профессии, но эмоции никуда не деваются. Сердцем все равно буду ревновать и лишний раз хотеть быть для него самой лучшей,

‒ делится Ребрик.

Женщина уверена, что самое главное ‒ не переходить черту. Ревновать нужно в рамках дозволенного, не предъявлять беспочвенных претензий и не искать доказательства увлеченности другим человеком.

Не должно быть соблазна взять телефон и проверить. Если не будет свободы и внутреннего ощущения, что тебе хочется возвращаться домой, семья невозможна.

Напомним,