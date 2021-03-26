Оскароносная звезда фильма "Ла-Ла Ленд" Эмма Стоун впервые стала мамой – СМИ

Актриса Эмма Стоун родила первенца. Эту информация распространили зарубежные СМИ.

О пополнении в семье оскароносной звезды Эммы Стоун и ее мужа Дэйва Маккэри стало известно лишь сегодня. Однако супруги стали родителями еще 13 марта, именно так утверждают иностранные издания.

Кто родился у Эммы и Дэйва – не известно. Пара не комментирует эту информацию. И это неудивительно, ведь о своей личной жизни супруги не распространяются.

Отметим, что свой роман Стоун и Маккэри скрывали несколько лет. Впервые влюбленные появились на публике в 2019 году. В декабре того же года Эмма получила предложение руки и сердца.

Эмма показала помолвочное кольцо / социальная сеть Instagram

В прессе всплывала информация, что в 2020 пара сыграла тайную свадьбу. Однако ни Эмма, ни Дэйв, ни представители звезд – ничего не комментируют.

Напомним,