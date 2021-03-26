Оскароносная звезда фильма "Ла-Ла Ленд" Эмма Стоун впервые стала мамой – СМИ
Актриса Эмма Стоун родила первенца. Эту информация распространили зарубежные СМИ.
Кто родился у Эммы и Дэйва – не известно. Пара не комментирует эту информацию. И это неудивительно, ведь о своей личной жизни супруги не распространяются.
Отметим, что свой роман Стоун и Маккэри скрывали несколько лет. Впервые влюбленные появились на публике в 2019 году. В декабре того же года Эмма получила предложение руки и сердца.
В прессе всплывала информация, что в 2020 пара сыграла тайную свадьбу. Однако ни Эмма, ни Дэйв, ни представители звезд – ничего не комментируют.
Напомним,