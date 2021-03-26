МАСКА: на сцене шоу выступит новый герой – таинственный Месяц, который бросит вызов Солнцу
Десятый эпизод самого популярного на украинском ТВ шоу «МАСКА», который выйдет в субботу, 27 марта, в 21:00 на канале «Украина», будет поражать зрителей оригинальностью и блеском.
Месяц – один из самых любимых образов, которые я создавал для гипершоу «МАСКА»! – признается дизайнер Назар Дидык. – Им я хотел передать все величие и красоту спутника, тесно связанного с нашим существованием на этой планете! Сколько любовных историй, сколько песен посвящено, сколько прекрасных слов сказано под светом Месяца... Он символизирует наши эмоции, желания и чувства, поэтому блеск и свет легли в основу образа.
В невероятном костюме использовано 1000 метров ледоптотоволокна, 10 метров светодиодной ленты, 12 метров темно-синей бархатной ткани с перламутровым блеском, а также 5 метров французской сетки с глиттером. Все это дало возможность передать глубину и красоту ночи. Костюм спроектирован таким образом, что платье-накидка одевается на металлический каркас на колесах. А каблуки высотой 22 см заказывали аж из Америки.
Таинственный Месяц – суперзвездный гость шоу «МАСКА», поэтому зрители и детективы увидят всего одно выступление героя и будут иметь только один шанс догадаться, какая знаменитость замаскировалась в этом образе. Чтобы помочь распутать эту головоломку, Месяц даст о себе несколько подсказок.
На грандиозной сцене канала «Украина» Месяц выступит с легендарной песней «New York, New York», которую впервые спела Лайза Минелли, а впоследствии исполнял Фрэнк Синатра. Какая звезда кроется в этом образе? Долго гадать зрителям не придется, потому что герой снимет маску сразу после своего фантастического номера.
Также в новом выпуске гипершоу «МАСКА» выступят любимые герои миллионов зрителей – величественное Солнце, романтический Дракон, трогательное Жабеня, эпатажный Сом, эффектная Бабка, мужественный Носорог и невероятно милый Циклоп. Кого из них на этот раз рассекретят зрители?
Смотрите новый эпизод шоу «МАСКА» в эту субботу, 27 марта, в 21:00 на канале «Украина».