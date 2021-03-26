Десятый эпизод самого популярного на украинском ТВ шоу «МАСКА», который выйдет в субботу, 27 марта, в 21:00 на канале «Украина», будет поражать зрителей оригинальностью и блеском.

Кроме 7 основных персонажей, личности которых до сих пор не рассекретили, на сцену самого успешного и загадочного проекта телевидения МАСКА выйдет новый герой – мечтательный и изменчивый Месяц.

Месяц – один из самых любимых образов, которые я создавал для гипершоу «МАСКА»! – признается дизайнер Назар Дидык. – Им я хотел передать все величие и красоту спутника, тесно связанного с нашим существованием на этой планете! Сколько любовных историй, сколько песен посвящено, сколько прекрасных слов сказано под светом Месяца... Он символизирует наши эмоции, желания и чувства, поэтому блеск и свет легли в основу образа.

В невероятном костюме использовано 1000 метров ледоптотоволокна, 10 метров светодиодной ленты, 12 метров темно-синей бархатной ткани с перламутровым блеском, а также 5 метров французской сетки с глиттером. Все это дало возможность передать глубину и красоту ночи. Костюм спроектирован таким образом, что платье-накидка одевается на металлический каркас на колесах. А каблуки высотой 22 см заказывали аж из Америки.

МАСКА: на сцене шоу выступит новый герой – таинственный Месяц, который бросит вызов Солнцу / пресс-служба

Таинственный Месяц – суперзвездный гость шоу «МАСКА», поэтому зрители и детективы увидят всего одно выступление героя и будут иметь только один шанс догадаться, какая знаменитость замаскировалась в этом образе. Чтобы помочь распутать эту головоломку, Месяц даст о себе несколько подсказок.

Наконец меня пригласили на это шоу, а то только Солнце и Солнце, – скажет мечтательный Месяц в эфире канала «Украина». – Обожаю фотостудии, ведь именно оттуда началась моя карьера. Могу быть там часами и с удовольствием работать, потому что когда занимаешься своим делом, то кайфуешь от процесса, чего и вам желаю. Позировать на крыше или эротические фотосессии – все равно, ведь это часть моей профессии.

На грандиозной сцене канала «Украина» Месяц выступит с легендарной песней «New York, New York», которую впервые спела Лайза Минелли, а впоследствии исполнял Фрэнк Синатра. Какая звезда кроется в этом образе? Долго гадать зрителям не придется, потому что герой снимет маску сразу после своего фантастического номера.

Также в новом выпуске гипершоу «МАСКА» выступят любимые герои миллионов зрителей – величественное Солнце, романтический Дракон, трогательное Жабеня, эпатажный Сом, эффектная Бабка, мужественный Носорог и невероятно милый Циклоп. Кого из них на этот раз рассекретят зрители?

Смотрите новый эпизод шоу «МАСКА» в эту субботу, 27 марта, в 21:00 на канале «Украина».