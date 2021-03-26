Дмитрий Шепелев стал отцом во второй раз и показал малыша – фото
Дмитрий Шепелев и Екатерина Тулупова во второй раз стали родителями.
На своей странице в Инстаграм счастливый отец опубликовал фотографию, где он на руках держит своего новорожденного сыночка.
Добро пожаловать! – лаконично подписал снимок Шепелев.
Отметим, что с Екатериной Тулуповой Дмитрий Шепелев встречается уже четыре года. Долгое время пара скрывала свой роман.
Дмитрия и Екатерину свели собственные дети, которые являются одногодками и ходят в один детский сад.
Напомним,