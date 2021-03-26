Дмитрий Шепелев стал отцом во второй раз и показал малыша – фото

26 марта 2021 12:24 Юлия Туренко
Дмитрий Шепелев стал отцом во второй раз и показал малыша – фото
Дмитрий Шепелев стал отцом во второй раз и показал малыша
instagram.com/dmitryshepelev

Дмитрий Шепелев и Екатерина Тулупова во второй раз стали родителями.

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26 марта в семье Дмитрия Шепелева случилось пополнение. Возлюбленная телеведущего Екатерина Тулупова в одной из элитных московских клиник родила малыша.

На своей странице в Инстаграм счастливый отец опубликовал фотографию, где он на руках держит своего новорожденного сыночка.

Добро пожаловать! – лаконично подписал снимок Шепелев.

Дмитрий Шепелев с новорожденным сыном / instagram.com/dmitryshepelev

Отметим, что с Екатериной Тулуповой Дмитрий Шепелев встречается уже четыре года. Долгое время пара скрывала свой роман.

Дмитрия и Екатерину свели собственные дети, которые являются одногодками и ходят в один детский сад.

Платон и Лада - дети Шепелева и Тулуповой / instagram.com/dmitryshepelev

Напомним,

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