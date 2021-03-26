Орел и Решка: какие смертельные опасности пережили ведущие тревел-шоу за 10 лет
Думаете, быть ведущим проекта «Орел и Решка» легко? Никак нет. Их работа состоит не только из сплошных путешествий и ярких впечатлений. В ней – масса опасностей. Подробнее – в нашем материале.
На Сейшельских островах съемочная группа опаздывала на самолет, мы так спешили, что перевернулись на машине в овраг. И слава Богу, что все были пристегнуты – отделались синяками от ремней безопасности. А машина, в которой был Коля Серга, – всмятку. Кстати, на самолет успели!
Оказалось, что подобные ЧП – не редкость на съемках «Орла&Решки»:
Когда снимали выпуск в Новой Зеландии, перевернулась машина съемочной группы. Ведущей тогда была Леся Никитюк, – вспоминает Елена Синельникова. – Еще когда-то лопнуло шасси самолета африканских авиалиний при посадке. Это было в сезоне «На краю света» с Колей Сергой.
И если Коля оказался везунчиком и обошелся без неприятных последствий, то Андрею Беднякову и Лесе Никитюк так не повезло:
Андрей упал во время съемки сюжета о горнолыжном курорте в Дубае. Следующей страной была Индия, а так как боль в ребрах не проходила, ему пришлось идти в больницу в Индии. Сделали снимок, оказалось – трещина. Так он с болью и снимался.
Леся Никитюк забежала в океан на Мадагаскаре и наступила на морского ежа. Кто не знает, это очень больно и опасно, так как иголку ежа вытащить очень сложно, она ломается, а место прокола воспаляется… Боль адская! Наш продюсер прямо на месте разрезал кожу перочинным ножом, достал иголку, перевязал ногу, и все обошлось.
Напомним,