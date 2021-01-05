Эмма Стоун вот-вот впервые станет мамой

Еще в 2018 году Эмма Стоун призналась, что серьезно задумалась о пополнении в семье.

Во время интервью с Дженнифер Лоуренс для одного мирового глянца Эмма Стоун рассказала, что все эти годы ее жизнь была посвящена профессиональному росту.

Со временем многие желания актрисы стали более личными и менее профессиональными. Два года назад сердце Эммы покорил режиссер Дэфв МакКери, с которым она в прошлом году должна была сыграть свадьбу.

Планы влюбленных нарушила пандемия коронавируса. Однако Стоун и МакКери не растраиваются, ведь у них есть очень серьезный повод для радости.

Эмма Стоун и Дэйв МакКери

Источник американского «ELLE» уверяет, что Эмма Стоун вот-вот станет мамой.

Она кажется очень счастливой и очень взволнованной тем, что станет матерью - она постоянно охает и воркует. Она выглядит великолепно, будто светится, - рассказал инсайдер. - Она остается очень активной и ежедневно занимается физическими упражнениями.

Напомним,