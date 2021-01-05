Эмма Стоун вот-вот впервые станет мамой

5 января 2021 11:10 Юлия Крутиева
Эмма Стоун вот-вот впервые станет мамой
Актриса Эмма Стоун
instagram.com/emmastone

Еще в 2018 году Эмма Стоун призналась, что серьезно задумалась о пополнении в семье.

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Во время интервью с Дженнифер Лоуренс для одного мирового глянца Эмма Стоун рассказала, что все эти годы ее жизнь была посвящена профессиональному росту. 

Со временем многие желания актрисы стали более личными и менее профессиональными. Два года назад сердце Эммы покорил режиссер Дэфв МакКери, с которым она в прошлом году должна была сыграть свадьбу.

Планы влюбленных нарушила пандемия коронавируса. Однако Стоун и МакКери не растраиваются, ведь у них есть очень серьезный повод для радости.

Эмма Стоун и Дэйв МакКери
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Источник американского «ELLE» уверяет, что Эмма Стоун вот-вот станет мамой.

Она кажется очень счастливой и очень взволнованной тем, что станет матерью - она постоянно охает и воркует. Она выглядит великолепно, будто светится, - рассказал инсайдер. - Она остается очень активной и ежедневно занимается физическими упражнениями.

Напомним, 

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