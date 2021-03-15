Лилия Ребрик рассказала, как перенесла коронавирус

15 марта 2021 12:10 Юлия Туренко
Лилия Ребрик рассказала, как перенесла коронавирус
Ведущая Лилия Ребрик
instagram.com/liliia.rebrik

Конец зимы преподнес не очень приятный сюрприз для Лилии Ребрик.

Читайте такжеМАСКА: кто покинул шоу в 8 выпуске от 13.03.2021
Ведущая канала «Украина» Лилия Ребрик несколько дней чувствовала недомогание, после чего отправилась в больницу, чтобы сдать тест на коронавирус. В результате, он оказался позитивным.

Звезде пришлось взять незапланированный больничный. Самоизоляция Лилии длилась 18 дней. В своем блоге в Инстаграм она призналась, что для нее эта болезнь стала одним из самых тяжелых испытаний в жизни.

Честно говоря, одно из самых тяжелых испытаний в моей жизни, – пишет ведущая. – Дни казались просто бесконечными, в какое-то время даже со счета сбились.

Ведущая Лилия Ребрик / instagram.com/liliia.rebrik
Читайте такжеМАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Мольфара
В период изоляции Ребрик очень скучала по общению с людьми. Также в своем блоге телеведущая сделала несколько выводов о короновирусе.

К сожалению, как сильно бы не берег себя, вирус коварен и может сбить с ног каждого. И, конечно, в тот момент, когда совсем к этому не готов. Хотя и в дальнейшем, как и до болезни, буду строго соблюдать все правила: маски, перчатки, чистые руки, – дополняет звезда. – К сожалению, когда у тебя очень болит голова, просто раскалывается пополам, если ты понимаешь, что даже перевернуться с боку на бок – это как многотонный вагон поднять, то тебе не до шуток, фильмов и веселья.

Напомним, 

Облако тегов

личная жизнь звезд Лилия Ребрик социальные сети новости коронавирус Коронавирус в Украине

Материалы по теме

Меган Маркл намерена стать президентом США
Новости

Меган Маркл намерена стать президентом США
Бывшая "ангел" Victoria's Secret впервые стала мамой
Новости

Бывшая "ангел" Victoria's Secret впервые стала мамой
С кем поведешься: смотреть онлайн 9 серию
Сериалы

С кем поведешься: смотреть онлайн 9 серию
Экстрасенс: смотреть онлайн 18 серию
Сериалы

Экстрасенс: смотреть онлайн 18 серию

Популярное на сайте

Глоба назвал баловней судьбы в марте

Глоба назвал баловней судьбы в марте
Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 11.03.2021)

Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 11.03.2021)
Холостяк-11: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 12.03.2021)

Холостяк-11: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 12.03.2021)
14 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать в этот день

14 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать в этот день

Популярное видео

Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 11.03.2021)

Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 11.03.2021)
Холостяк-11: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 12.03.2021)

Холостяк-11: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 12.03.2021)
Від пацанки до панянки-5: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 08.03.2021)

Від пацанки до панянки-5: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 08.03.2021)
Слабое звено: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 14.03.2021)

Слабое звено: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 14.03.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK