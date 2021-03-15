Лилия Ребрик рассказала, как перенесла коронавирус
Конец зимы преподнес не очень приятный сюрприз для Лилии Ребрик.
Звезде пришлось взять незапланированный больничный. Самоизоляция Лилии длилась 18 дней. В своем блоге в Инстаграм она призналась, что для нее эта болезнь стала одним из самых тяжелых испытаний в жизни.
Честно говоря, одно из самых тяжелых испытаний в моей жизни, – пишет ведущая. – Дни казались просто бесконечными, в какое-то время даже со счета сбились.
К сожалению, как сильно бы не берег себя, вирус коварен и может сбить с ног каждого. И, конечно, в тот момент, когда совсем к этому не готов. Хотя и в дальнейшем, как и до болезни, буду строго соблюдать все правила: маски, перчатки, чистые руки, – дополняет звезда. – К сожалению, когда у тебя очень болит голова, просто раскалывается пополам, если ты понимаешь, что даже перевернуться с боку на бок – это как многотонный вагон поднять, то тебе не до шуток, фильмов и веселья.
Напомним,