Лилия Ребрик заболела коронавирусом
Ведущая программы «Ранок з Україною», которая выходит по будням в 6:30 на канале «Украина», и актриса Лилия Ребрик сдала тест на COVID-19, который оказался положительным. Сейчас телезвезда находится на самоизоляции.
«Как и любой живой человек, когда он болеет, я взяла инста-, теле- «отпуск» на несколько дней. И, как и любой живой человек, я очень расстроилась, когда увидела в результатах анализов слово «выявлено». Да, у меня Коронавирус, – отметила ведущая программы «Ранок з Україною» Лилия Ребрик. – На ближайшие две недели отменены все съемки, спектакли, эфиры «Ранку з Україною», меня не будет в марафоне 8 марта. Что касается моего самочувствия – я бы предпочла, чтобы ответ на этот вопрос остался за кадром. По крайней мере – пока! Всем желаю здоровья».
Сейчас вся «дикая семейка» находится на самоизоляции. Пока Лилия будет на больничном, в утренних эфирах ее заменят коллеги Мария Мельник и Григорий Герман.
Смотрите программу «Ранок з Україною» по будням в 6:30 на канале «Украина».