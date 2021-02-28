Лилия Ребрик заболела коронавирусом

28 февраля 2021 11:51 Александр Кива
Лилия Ребрик заболела коронавирусом
Лилия Ребрик заболела коронавирусом
пресс-служба

Ведущая программы «Ранок з Україною», которая выходит по будням в 6:30 на канале «Украина», и актриса Лилия Ребрик сдала тест на COVID-19, который оказался положительным. Сейчас телезвезда находится на самоизоляции.

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На этой неделе Лилия Ребрик должна была встречаться с телезрителями в утреннем эфире канала «Украина», но вместо нее компанию Анатолию Анатоличу в четверг и пятницу составила Мария Мельник. Несколько дней назад у Лилии поднялась температура, поэтому она отправилась сдавать тест на коронавирус. Зрители заметили отсутствие ведущей и в эфире, и в социальных сетях, поэтому начали интересоваться, все ли в порядке с ее здоровьем.

«Как и любой живой человек, когда он болеет, я взяла инста-, теле- «отпуск» на несколько дней. И, как и любой живой человек, я очень расстроилась, когда увидела в результатах анализов слово «выявлено». Да, у меня Коронавирус, – отметила ведущая программы «Ранок з Україною» Лилия Ребрик. – На ближайшие две недели отменены все съемки, спектакли, эфиры «Ранку з Україною», меня не будет в марафоне 8 марта. Что касается моего самочувствия – я бы предпочла, чтобы ответ на этот вопрос остался за кадром. По крайней мере – пока! Всем желаю здоровья».

Сейчас вся «дикая семейка» находится на самоизоляции. Пока Лилия будет на больничном, в утренних эфирах ее заменят коллеги Мария Мельник и Григорий Герман.

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Большая семья программы «Ранок з Україною» желает Лилии скорейшего выздоровления и возвращения в прямые эфиры канала «Украина».

Смотрите программу «Ранок з Україною» по будням в 6:30 на канале «Украина».

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