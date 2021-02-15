Лилия Ребрик: У нас с мужем есть кодовое слово
17 февраля в продажу поступит свежий номер журнала "Телескоп". На обложке — Лилия Ребрик.
- 15 февраля на телеканале «1+1» стартовала комедийно-драматическая лента «С кем поведешься», в центре которой – история подруг Марины и Галины, они же актрисы Ольга Жуковцова и Лилия Ребрик. В рамках эксклюзивного интервью «ТОП» поговорил с Лилией о съемках, об отношениях с партнершей и о вечных темах – дружбе и семье.
- Исполнитель главной роли в детективном сериале «Декстер» Майкл Си Холл 1 февраля отметил полувековой юбилей. Поначалу публика была шокирована историей маньяка, который сотрудничает с полицией. Однако со временем зрители прониклись такой симпатией к лиходею, что его фейковый суицид, знаменовавший финиш истории, очень всех расстроил. Семь лет руководство телеканала размышляло, что с этим делать, и в конце концов возобновило проект в формате 10 эпизодов. Конечно, с Холлом в главной роли. По такому случаю «ТОП» собрал любопытную инфу об актере.
- Многие из тех, кто позирует на красных дорожках и получает «Оскары» с «Грэмми», в детстве были объектами насмешек. К 26 февраля – Международному дню борьбы с буллингом – «ТОП» собрал истории звезд, которым противные сверстники не смогли помешать добиться успеха.
- Прошлогодний весенний карантин непоправимо раскачал звездную семейную лодку Арми Хаммера и Элизабет Чеймберс, успешно державшуюся на плаву полтора десятка лет. Все эти годы пара заставляла акул пера зевать от скуки: в гнездышке не пахло ни скандалами, ни изменами, ничем таким, о чем можно было бы посплетничать. Поэтому новость о расставании супругов произвела эффект грома средь ясного неба. Но еще больше шокировала шумиха, которая поднялась вокруг Арми пару месяцев спустя. «ТОП» выяснил все детали рокового развода.
- 19 февраля в 20:15 на СТБ ко Дню памяти Героев Небесной Сотни зрителям покажут 4-серийную драму «Мама». В центре событий - главная героиня Нина Петровна, сын которой уходит добровольцем на фронт защищать страну. В один из дней женщина узнает, что Виталий оказался в плену и единственный шанс его вернуть – самостоятельно отправиться на поиски. «ТОП» узнал больше о важной премьере и рассказывает все детали в рубрике «ТОП-Репортаж».
- Длинные густые волосы, голубые глаза, точеный носик и пухлые губы – казалось бы, обладательнице такой ангельской внешности должно все само падать в руки. Но красавице Дениз Ричардс, которой 17 февраля исполняется 50 лет, пришлось немало потрудиться ради долгожданного счастья. Поздравляем и поем дифирамбы мечте миллионов мужчин в новом номере журнала «Телескоп».
- «Пошумели и хватит», - дружно взмолились все, кто устал кутаться в пуховики. Но у погоды другие планы – почему-то именно в феврале, а не на Новый год она решила устроить нам настоящую зиму. Запасаемся терпением, вкусняшками и включаем телик. Там будет много интересного!
- Секрет успеха круассана – в универсальности. Он сочетается с любыми начинками и напитками. А также способен в один миг перенести вас в Париж. Жаль, что только мысленно. Как же появился этот удивительный рогалик и чем он так хорош, разбираемся в рубрике «ТОП-Эпизод».
- Города становятся призраками не только, когда из них все уезжают. Иногда в них просто не хотят селиться. В рубрике «ТОП-Discovery» вы узнаете о мегаполисах, в которых когда-то кипела жизнь, и о тех, где она так и не началась.
- В темной океанской пучине, где водятся большие зубастые твари, живет и малюсенькое милое существо – морская овечка. Какую пользу приносит миру комичного вида моллюск, рассказываем в рубрике «Хвостуны».
- Сбалансированное питание – залог хорошего самочувствия в любом возрасте. А в зрелом и подавно! Как нужно есть, чтобы все полезное усваивалось до грамма и капельки, знает «ТОП-Доктор».
- «Прежде чем приносить в дом питомца, надо оценить, потянете ли вы его морально и финансово, хватит ли времени и сил им заниматься, будет ли ему с вами хорошо», – настаивает консультант по поведению животных Эрин Асклэнд. В рубрике «ТОП-Контакт» вы найдете вопросы, которые, по мнению специалиста, стоит задать себе перед приобретением домашнего питомца.
- Почти ежедневный просмотр фильмов – хоть какой-то бонус от всемирного карантина. И неважно, что у одной из героинь суп не получился, да еще и стал голубого цвета. Главное же – идеи, чем расширить приевшийся рацион! У нас кинорецепты правильные – проверенные и слегка дополненные.
Журнал «Телескоп» продается во всех точках продажи прессы на территории Украины.
Журнал «Телескоп» также можно приобрести в нашем интернет-магазине.