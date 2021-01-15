С кем поведешься: чем удивит новый сериал с Ольгой Жуковцовой и Лилией Ребрик в главных ролях

Скоро на телеканале «1+1» состоится премьера украинского драмеди «С кем поведешься» с популярными украинскими актерами в главных ролях.

В сериале главные роли в сериале «С кем поведешься» исполняют актриса «Женского Квартала» Ольга Жуковцова, а образ ее подруги Галины воплотит звезда «Великих Вуйок» Лилия Ребрик

Также зрители увидят и звездную пару Наталью Денисенко и Андрея Фединчика, звезду «Великих Вуйок» Инну Приходько и других любимых актеров.

В основе сюжета новой истории – судьба интеллигентной и чуткой женщины Марины. Она имеет уютную квартиру, оставшуюся в наследство от родителей, и мужчину – успешного банкира, которому посвятила себя, отказавшись от друзей и карьеры. Но однажды муж поражает Марину известием о желании расстаться. Женщине сложно привыкать к одиночеству.

Я не эгоистка во взаимоотношениях с людьми, часто даже готова чем-то жертвовать или уступить ради дружбы или отношений, именно это и является общим между мной и моей героиней. Марина растворилась в муже, у меня же был период, когда я растворилась в моем новорожденном ребенке, но рано или поздно приходит момент возвращения і поиска самой себя! В моей героини, к сожалению, этот процесс длился слишком долго, – рассказывает актриса Ольга Жуковцова.

Сериал «С кем поведешься» - скоро на «1+1» / пресс-служба канала 1+1

Впоследствии персонажу актрисы приходится искать общий язык с Галиной, которую она вынуждена временно впустить в свой дом. Женщины едва знакомые и совершенно разные, но в скорее Галина изо всех сил будет пытаться устроить личную жизнь Марины. В поисках женского счастья Галина и Марина встречают достойных и довольно странных поклонников, столкнутся с коварными врагами и попытаются разрешить свои внутренние проблемы.

Моя героиня Галя – это фейерверк эмоций, это красочная вселенная, это сила и одновременно женственность, это Мать и одновременно тотальный срыв башни. Но она очень надежная, эмоциональная, честная и жаждет любви. У нас много похожих качеств, но есть и отличия, которые я с удовольствием примерила на себя. Я не езжу на мопеде, но почему бы не попробовать в кино? Я никогда не была рыжей, а тут за один съемочный день возможность быть и рыжей, и блондинкой, причем по несколько раз. Благодаря роли была возможность почувствовать себя мамой взрослой дочери, уже со «взрослыми» проблемами. Я никогда не ломала руки-ноги, а Галя с переломом, но и это не мешает ей шутить, быть модной и уверенно идти по жизни, – так характеризует свою героиню Лилия Ребрик.

Сериал «С кем поведешься» - скоро на «1+1» / пресс-служба канала 1+1

Самые яркие моменты

Создатели сериала поделились несколькими интересными фактами со съемочной площадки увлекательной драматической комедии на «1+1».

Один из самых ярких моментов – съемки ДТП, с которой начинается завязка сюжета, а также грандиозный пожар в загородном доме в финальной серии. К счастью, все прошло без форс-мажоров, так как съемочная группа, включая пиротехников и каскадеров – настоящие профессионалы.

Сложный съемочный процесс

По сценарию сериала и в кадре зрители увидят лето, а на самом деле съемки происходили осенью и в декабре. Несмотря на минусовую температуру, актеры прекрасно справились с задачей и изо всех сил изображали теплое время года.

Под летней одеждой зритель даже не заметит супер утепленное нижнее белье и носки с подогревом, – шутят создатели телесериала.

Сериал «С кем поведешься» - скоро на «1+1» / пресс-служба канала 1+1

Четвероногие актеры

Для съемок были привлечены собаки – любимцы съемочной группы. Они работали на отлично всегда, кроме последней смены. Четвероногие, очевидно, поссорились между собой и постоянно кусали друг друга, поэтому сцену пришлось снимать дважды: сначала с одной собакой, а потом с другой.

Еще один курьезный момент произошел, когда на одной из локаций жил реальный пес и на время съемок его закрывали в отдельной комнате. Конечно, четвероногий хозяин территории не простил такой наглости и отомстил по-своему – восстанавливать реквизит в тот день пришлось долго.

Сериал «С кем поведешься» - скоро на «1+1» / пресс-служба канала 1+1

Курьезы

Лилия Ребрик повредила палец, когда выполняла трюки с коктейлями в кадре. Пришлось остановить съемки, пока актрисе оказывали помощь. Этот случай объединил всю съемочную группу, ведь все переживали за Лилию. Впрочем, все закончилось хорошо благодаря оптимизму и профессионализму Лилии.

Наталью Денисенко в одной из сцен облили водой из крана, которая оказалась ледяной – все эмоции, снятые в тот день, были настоящими. В дополнение – это был последний съемочный день актрисы, поэтому финал для нее получился феерическим.

Напомним,