Ментовские войны. Харьков-3: вторые половинки известных украинских актеров

Что известно о любимых женщинах главных актеров сериала «Ментовские войны. Харьков-3», премьера которого состоится 15 марта на телеканале 2+2, – далее в материале.

Артем Позняк играет в сериале принципиального и дерзкого руководителя уголовного розыска Андрея Гордиенко. Его герой – всегда достигает желаемого на работе, однако на любовном фронте оперативник раз за разом терпит неудачи.

В отличии от своего героя, Артем Позняк – любимый муж и любящий отец. Несколько лет назад актер женился на известном украинском режиссере Александре Гончаровой. Как признается Позняк, он охотно бы поработал с любимой на одной съемочной площадке, но у супругов есть одно условие:

У нас с ней договор – никакого "кумовства" в профессии.

В 2018 году Артем во второй раз стал отцом – у пары родилась девочка:

После рождения Женечки я стал более осторожным. У меня есть водительские права всех категорий, даже могу водить фуру, и всегда любил промчаться с ветерком на авто. Теперь вожу машину спокойнее, помню, что у меня уже не одна дочь, а дома ждет еще одна малышка. Даже на съемках «Ментовских войн» я, пожалуй, впервые в жизни не заходил в трюки сломя голову, а сто раз все продумывал, консультировался с нашими инструкторами. Хотя мог влететь в кадр и сделать сложный трюк сразу.

Артем Позняк с супругой и дочкой

Богдану Юсипчуку в «Ментовских» досталась роль любвеобильного, доброго и сочувствующего оперативника Дмитрия Воронова. Красавчик Ворон всегда пользовался вниманием женщин, но во втором сезоне парень обращает внимание на свою коллегу, застенчивую сотрудницу отдела Ирину, и решается на серьезные отношения.

Богдан Юсипчук

Богдан Юсипчук – самый желанный холостяк украинского шоу-бизнеса. Актер признается, что жениться в ближайшее время не собирается и пока сосредоточен на карьере:

Сейчас на первом месте у меня работа: съемки в сериалах и фильмах, несколько бизнес-проектов, участие в телепроектах. Я сосредоточен на карьере, а не отношениях.

Богдан Юсипчук

Герой Сергея Листунова – импульсивный, ироничный опер Богдан Харченко, который привык быть одиноким. А вот в жизни Листунов счастливо женат на актрисе Дарье Терновской. Звездные супруги воспитывают дочь.

Как известно, Сергей и Дарья познакомились еще в институте.

Она училась на старшем курсе, а я играл на этом же курсе в одном спектакле. Там мы и познакомились, но после выпуска наши пути разошлись. Всего за несколько лет, когда и она, и я уже пережили личные истории, успели поработать, набить синяки, мы встретились и поняли, что хотим быть вместе, – поделился актер.

Сергей Листунов и Дарья Терновская_

Однако не только обучение в институте подарило паре романтические воспоминания. Во время съемок сериала «Ментовские войны. Харьков-3» они сыграли никелевую свадьбу – 12 лет вместе, а съемочная группа совместно с Дарьей устроила Сергею настоящий розыгрыш.

Режиссеры запугали Сергея тем, что его «киношную» любимую сыграет очень капризная актриса и до последнего скрывали, что на самом деле партнерша по сцене – его жена! Сергей увидел Дарью уже в кадре и был шокирован, ведь за день до этого она должна была поехать на гастроли в Мариуполь.