Незакрытая мишень: Артем Позняк появился в сериале в неожиданном образе

11 марта 2021 18:30 Юлия Крутиева
Незакрытая мишень: Артем Позняк появился в сериале в неожиданном образе
Незакрытая мишень: Артем Позняк появился в сериале в неожиданном образе
пресс-служба

В сериале «Незакрытая мишень», который идет на телеканале «Украина» с понедельника по четверг в 21:00, много ярких персонажей и невероятно закрученный сюжет.

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Артем Позняк сыграл в картине характерную роль, но она сильно отличается от его предыдущих работ. Актер сериала «Незакрытая мишень» уверен, что зрителям будет интересно наблюдать его героем.

Артем Позняк признался на съемочной площадке канала «Украина», что в основном играет социальных героев, о которых в реальной жизни мечтают многие женщины. Однако в картине у него абсолютно противоположный образ. И в этой роли большая палитра эмоций и состояний.

Обычно персонажи, которых я играю, всегда решают проблемы, – объяснил актер Артем Позняк, – а в «Незакрытой мишени» я, наоборот, усугубляю положение вещей. Мой герой – надзиратель женской колонии. Его профессия на самом деле требует мужества и выдержки, но он не берет на себя ответственность.

В сериале «Незакрытая мишень» многие проблемы свалятся именно на плечи героинь, и актерская задача Артема Позняка – еще больше все утяжелить и усугубить.

Мой персонаж – это сломленный, в какой-то степени даже мелкий и тщедушный человек. Вместе с тем остается моя харизма, и мы с режиссером постарались, чтобы все было органично, то есть внутренняя и внешняя составляющие сошлись, – объяснил актер Артем Позняк. – Роль очень интересная. Такой мужчина – явно не подарок, а даже, скорее, наоборот.

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Во время работы в сериале «Незакрытая мишень» актер в очередной раз убедился, что герои нашего времени – женщины, которым то и дело приходится искать выход из затруднительных ситуаций.

Когда наступает непростое время, женщины оказываются сильнее мужчин, – сказал Артем Позняк. – Тому подтверждение – 90-е годы. Тогда у всех жителей развалившегося государства выбили почву из-под ног. Но пока мужики пытались найти в себе предпринимательскую жилку, их жены уже уехали в Турцию за джинсами. То есть женщины быстрее находят выход из затруднительного положения, они моментально концентрируются и действуют.

Смотрите премьеру 24-серийного фильма «Незакрытая мишень» с понедельника по четверг в 21:00 на телеканале «Украина».

Напомним,

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