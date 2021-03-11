Незакрытая мишень: Артем Позняк появился в сериале в неожиданном образе
В сериале «Незакрытая мишень», который идет на телеканале «Украина» с понедельника по четверг в 21:00, много ярких персонажей и невероятно закрученный сюжет.
Артем Позняк признался на съемочной площадке канала «Украина», что в основном играет социальных героев, о которых в реальной жизни мечтают многие женщины. Однако в картине у него абсолютно противоположный образ. И в этой роли большая палитра эмоций и состояний.
Обычно персонажи, которых я играю, всегда решают проблемы, – объяснил актер Артем Позняк, – а в «Незакрытой мишени» я, наоборот, усугубляю положение вещей. Мой герой – надзиратель женской колонии. Его профессия на самом деле требует мужества и выдержки, но он не берет на себя ответственность.
В сериале «Незакрытая мишень» многие проблемы свалятся именно на плечи героинь, и актерская задача Артема Позняка – еще больше все утяжелить и усугубить.
Мой персонаж – это сломленный, в какой-то степени даже мелкий и тщедушный человек. Вместе с тем остается моя харизма, и мы с режиссером постарались, чтобы все было органично, то есть внутренняя и внешняя составляющие сошлись, – объяснил актер Артем Позняк. – Роль очень интересная. Такой мужчина – явно не подарок, а даже, скорее, наоборот.
Когда наступает непростое время, женщины оказываются сильнее мужчин, – сказал Артем Позняк. – Тому подтверждение – 90-е годы. Тогда у всех жителей развалившегося государства выбили почву из-под ног. Но пока мужики пытались найти в себе предпринимательскую жилку, их жены уже уехали в Турцию за джинсами. То есть женщины быстрее находят выход из затруднительного положения, они моментально концентрируются и действуют.
Смотрите премьеру 24-серийного фильма «Незакрытая мишень» с понедельника по четверг в 21:00 на телеканале «Украина».
Напомним,