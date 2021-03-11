Маша Ефросинина – о любимой книге: Впервые прочитала на английском языке, когда мне было 9 лет

9 марта в эфире Нового канала состоялась премьера интеллектуально-развлекательного шоу «Где логика?»

За борьбой знаменитых мужчин и женщин, точнее, за соревнованием их логики, наблюдало много украинцев. В одном из выпусков состоялась настоящая битва титанов: певица Оля Полякова и ведущая Маша Ефросинина – против телеведущих Александра Педана и Юрия Горбунова.

Я кайфонула от финала, – поделилась за кулисами шоу Маша Ефросинина. – Там мы отгадывали книги, которые были зашифрованы в ребусах на большом коллаже. Хочу сказать «спасибо» своей учительнице по литературе, что она требовала от меня изложение каждого прочитанного произведения.

Где логика? выпуск 1 / пресс-служба

По правилам финала шоу «Логический пинг-понг», участники действительно искали на большой картине зашифрованные названия классики мировой литературы. Вы, кстати, все из этого читали? Зашифрованные были: «Энеида», «Красное и черное», «Алые паруса», «Трое в лодке, не считая собаки», «Тысяча и одна ночь», «Вино из одуванчиков», «Маленький принц», «За двумя зайцами», «Старик и море», «Заводной апельсин», «Божественная комедия», «Декамерон», «Робинзон Крузо», «Гамлет», «Франкенштейн», «Три товарища», «Пеппи Длинныйчулок», «Унесенные ветром», «Книга джунглей», «Мертвые души» и «Волшебник Изумрудного города». За кулисами съемок Маша Ефросинина рассказала о своем любимом литературном произведении.

Когда мне было девять лет, я впервые прочитала «Портрет Дориана Грея», – говорит ведущая. – Это очень странно, согласитесь. К тому же, произведение было в оригинале, на английском языке. Не знаю, почему так произошло. Просто случайно попало в руки. С тех пор это, наверное, единственная книга в моей жизни, которую я перечитывала несколько раз в разные периоды жизни. Возможно, Фрейд бы вам что-то обо мне сейчас объяснил.

Смотрите первые два выпуска интеллектуально-развлекательного шоу «Где логика?» на сайте и на YouTube Нового канала. Также включайте проект в эфире телеканала каждый вторник в 19:00.

Напомним,