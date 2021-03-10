ТОП-5 любимых мистических книг от актрисы Анисии Стасевич
Не знаете, какую книгу прочесть? Как насчет книги с мистической тематикой, которая будет держать в напряжении от начала до самого конца?
Я стараюсь меньше читать и смотреть произведения с мистической атмосферой, потому что я очень уязвима. Не могу потом заснуть, -рассказывает Анисия. - Хотя с другой стороны, они мне нравятся. Очевидно, какой-то элемент неизвестного и метафизического притягивает.
Все романы Стивена Кинга
Говоря о самом популярном писателе в жанре «ужасы» и «триллер» — Стивене Кинге — сложно выделить какое-то одно произведение. Поэтому, советую любые романы Стивена Кинга. Также мне очень понравилась новая экранизация его книги «Аутсайдер» (от HBO) — могу добавить ее в список рекомендаций для тех, кто любит кино больше, чем чтение книг.
«Золотой храм», Юкио Мисима
Культура Азии для меня вся окутана мистикой. Этот роман произвел на меня в свое время очень сильное впечатление. Там нет призраков и монстров, однако что-то очень странное существует между словами и событиями.
«Тени забытых предков», Михаила Коцюбинского
«Пройти сквозь стены», Марины Абрамович
Это автобиография знаменитой перформеркы Марины Абрамович. Вся ее жизнь окутана мистикой — читая, погружаешься в сложные перипетии этой по-настоящему необычной женщины. Невероятная книга — очень советую к прочтению!