ТОП-5 любимых мистических книг от актрисы Анисии Стасевич

Не знаете, какую книгу прочесть? Как насчет книги с мистической тематикой, которая будет держать в напряжении от начала до самого конца?

Мы попросили актрису сериала «Экстрасенс» на канале НЛО TV Анисию Стасевич рассказать о ее ТОП-5 любимых мистических книгах, которые она рекомендует прочесть каждому.

Я стараюсь меньше читать и смотреть произведения с мистической атмосферой, потому что я очень уязвима. Не могу потом заснуть, -рассказывает Анисия. - Хотя с другой стороны, они мне нравятся. Очевидно, какой-то элемент неизвестного и метафизического притягивает.

Все романы Стивена Кинга

Говоря о самом популярном писателе в жанре «ужасы» и «триллер» — Стивене Кинге — сложно выделить какое-то одно произведение. Поэтому, советую любые романы Стивена Кинга. Также мне очень понравилась новая экранизация его книги «Аутсайдер» (от HBO) — могу добавить ее в список рекомендаций для тех, кто любит кино больше, чем чтение книг.

Все романы Стивена Кинга / пресс-служба канала НЛО TV

«Золотой храм», Юкио Мисима

Культура Азии для меня вся окутана мистикой. Этот роман произвел на меня в свое время очень сильное впечатление. Там нет призраков и монстров, однако что-то очень странное существует между словами и событиями.

«Золотой храм», Юкио Мисима / пресс-служба канала НЛО TV

«Тени забытых предков», Михаила Коцюбинского

Это мистическая украинская повесть о жизни гуцулов, которую я обожаю! Даже немного завидую тем, кто ни разу ее не читал — перед вами откроется целый мир неизведанного и потустороннего. Советую не только ее прочитать, но и посмотреть прекрасный фильм Сергея Параджанова.

«Тени забытых предков», Михаила Коцюбинского / пресс-служба канала НЛО TV

«Пройти сквозь стены», Марины Абрамович

Это автобиография знаменитой перформеркы Марины Абрамович. Вся ее жизнь окутана мистикой — читая, погружаешься в сложные перипетии этой по-настоящему необычной женщины. Невероятная книга — очень советую к прочтению!

«Пройти сквозь стены», Марины Абрамович / пресс-служба канала НЛО TV

«Метафизика труб», Амели Нотомб

Эта мистическая книга последняя в списке, но не последняя для меня. «Метафизика труб» — это книга о мистике, которая сопровождает детское восприятие.

«Метафизика труб», Амели Нотомб / пресс-служба канала НЛО TV

Напомним,