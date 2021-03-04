Премьера сериала "Экстрасенс": актеры рассказали о реакции близких на своих персонажей

Эксклюзив 4 марта 2021 06:30 Юлия Крутиева
Премьера сериала
Актеры сериала "Экстрасенс"
пресс-служба

На канале НЛО TV состоялась премьера детективного ситкома “Экстрасенс”. Зрители ждали новый сериал с интересом, но никто так не переживал в день премьеры, как исполнители главных ролей!

Мы поговорили с актерами Константином Олексенко, Евгением Арабаджийским и актрисой Анисией Стасевич – как прошла премьера сериала для них, и какую реакцию на свои роли они получили от близких.

Константин Олексенко (Константин Шумейко – экстрасенс Любомир Мерлан)

Смотрел премьеру вместе с друзьями. Очень рад, что многих из них удалось собрать на совместный просмотр. Это было довольно спонтанно, потому что за два дня до этого, в субботу и воскресенье, у меня были очень тяжелые премьеры спектакля в театре. Эти премьеры мы активно репетировали в течение последних двух месяцев. Да и понедельник – у многих работа. Впрочем, пропустить такое событие я, конечно, не мог. Очень рад, что друзья меня поддержали и разделили этот важный момент.

Константин Олексенко

Из-за накопившейся усталости, нервничать банально не было сил. Поэтому я просто наслаждался тем, что наконец наш «ребенок» увидел свет. И судя по комментариям, которые я получил, все удалось. Стильная картинка и общая атмосфера – не оставят равнодушными никого. А тем более, что с каждой серией приключения будут все интереснее!

Из отзывов, почти все заметили, что для украинского телевидения – это действительно что-то новое, крутое. Всем очень интересно, что будет дальше!

Евгений Арабаджийский (Игорь)

Очень ждал выхода сериала, волновался. В театре даже шутили, что нужно транслировать сериал на большой экран, и билеты на меня будем продавать (улыбается).

Первую серию смотрел дома: с женой и сынишкой Лионелем (Лео – 3 года 10 месяцев). Они моя самая большая поддержка и самые строгие критики. Жена промолчала после первой серии, только несколько взглядов бросила в мою сторону. Может, внимательно смотрела – не знаю (смеется). А сынок начал цитировать реплики, например, «Моя дорогая Вика», так дразня меня. Вот так посмотрели первые серии!

Евгений Арабаджийский

На телефон очень много приходило смс... но отзывы были разные! Было, что писали: «Жека, ты что не знаешь, как с женщинами надо разговаривать?»

Или: «Ох ты себе и жену нашел!»

И такое писали: «Ох ты там и Пумпурусик!”

А вообще, почти всем понравилось, и все спрашивали, что дальше. Но мой ответ был один: “Смотрите НЛО TV, и вы обязательно узнаете!”

Анисия Стасевич (Уна)

Смотрела премьеру сама, и в записи, потому что у меня в это время был урок в автошколе. Но, откровенно говоря, не могла сконцентрироваться, думала только о том, что сейчас транслируется сериал. Затем получила первый фидбэк от своего парня, и это меня немного успокоило.

Еще не успела получить фидбэк от родственников и друзей. Думаю, им нужно немного больше времени! Посмотрят чуть больше серий, и уже будут иметь широкое представление о наших героях. С нетерпением жду новые серии!

Анисия Стасевич

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