Премьера сериала "Экстрасенс": актеры рассказали о реакции близких на своих персонажей
На канале НЛО TV состоялась премьера детективного ситкома “Экстрасенс”. Зрители ждали новый сериал с интересом, но никто так не переживал в день премьеры, как исполнители главных ролей!
Мы поговорили с актерами Константином Олексенко, Евгением Арабаджийским и актрисой Анисией Стасевич – как прошла премьера сериала для них, и какую реакцию на свои роли они получили от близких.
Константин Олексенко (Константин Шумейко – экстрасенс Любомир Мерлан)
Смотрел премьеру вместе с друзьями. Очень рад, что многих из них удалось собрать на совместный просмотр. Это было довольно спонтанно, потому что за два дня до этого, в субботу и воскресенье, у меня были очень тяжелые премьеры спектакля в театре. Эти премьеры мы активно репетировали в течение последних двух месяцев. Да и понедельник – у многих работа. Впрочем, пропустить такое событие я, конечно, не мог. Очень рад, что друзья меня поддержали и разделили этот важный момент.
Из-за накопившейся усталости, нервничать банально не было сил. Поэтому я просто наслаждался тем, что наконец наш «ребенок» увидел свет. И судя по комментариям, которые я получил, все удалось. Стильная картинка и общая атмосфера – не оставят равнодушными никого. А тем более, что с каждой серией приключения будут все интереснее!
Из отзывов, почти все заметили, что для украинского телевидения – это действительно что-то новое, крутое. Всем очень интересно, что будет дальше!
Евгений Арабаджийский (Игорь)
Очень ждал выхода сериала, волновался. В театре даже шутили, что нужно транслировать сериал на большой экран, и билеты на меня будем продавать (улыбается).
Первую серию смотрел дома: с женой и сынишкой Лионелем (Лео – 3 года 10 месяцев). Они моя самая большая поддержка и самые строгие критики. Жена промолчала после первой серии, только несколько взглядов бросила в мою сторону. Может, внимательно смотрела – не знаю (смеется). А сынок начал цитировать реплики, например, «Моя дорогая Вика», так дразня меня. Вот так посмотрели первые серии!
На телефон очень много приходило смс... но отзывы были разные! Было, что писали: «Жека, ты что не знаешь, как с женщинами надо разговаривать?»
Или: «Ох ты себе и жену нашел!»
И такое писали: «Ох ты там и Пумпурусик!”
А вообще, почти всем понравилось, и все спрашивали, что дальше. Но мой ответ был один: “Смотрите НЛО TV, и вы обязательно узнаете!”
Анисия Стасевич (Уна)
Смотрела премьеру сама, и в записи, потому что у меня в это время был урок в автошколе. Но, откровенно говоря, не могла сконцентрироваться, думала только о том, что сейчас транслируется сериал. Затем получила первый фидбэк от своего парня, и это меня немного успокоило.
Еще не успела получить фидбэк от родственников и друзей. Думаю, им нужно немного больше времени! Посмотрят чуть больше серий, и уже будут иметь широкое представление о наших героях. С нетерпением жду новые серии!