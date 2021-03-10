Дочь Оли Поляковой госпитализировали в больницу: девушка под капельницей
10 марта 2021 13:35
Дочь Оли Поляковой - Мария
instagram.com/mashapolyakova
Маша Полякова была срочно доставлена в больницу.
Читайте такжеОрел и Решка. Новый сезон: Вера Брежнева и Верка Сердючка с мамой стали ведущими тревел-шоуСтаршую дочь Оли Поляковой госпитализировали. Сейчас девушка находится под капельницей. Что стало тому причиной – Маша рассказала лично на своей странице в Инстаграм.
В микроблоге Мария опубликовала несколько видеороликов, в которых показала свою палату в частной клинике, а также призналась, почему оказалась в медучреждении.
Читайте такжеМАСКА: Алина Гросу прокомментировала слухи о беременности, а Настя Каменских – о своих детяхПо словам 16-летней девушки, ее забрали ее в больницу из-за того, что воспалился аппендикс. Также дочь Поляковой отметила, что с удовольствием съела бы фаст-фуд, но врачи сказали, что свое питание она получит через капельницу.
Меня положили с аппендицитом. Проведу вам обзор своей палаты. Просторно, даже вид из окна неплохой. Но все равно грустненько как-то. Кто хочет прийти?
Напомним,