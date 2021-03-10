Дочь Оли Поляковой госпитализировали в больницу: девушка под капельницей

10 марта 2021 13:35 Юлия Крутиева
Дочь Оли Поляковой госпитализировали в больницу: девушка под капельницей
Дочь Оли Поляковой - Мария
instagram.com/mashapolyakova

Маша Полякова была срочно доставлена в больницу.

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Старшую дочь Оли Поляковой госпитализировали. Сейчас девушка находится под капельницей. Что стало тому причиной – Маша рассказала лично на своей странице в Инстаграм.

В микроблоге Мария опубликовала несколько видеороликов, в которых показала свою палату в частной клинике, а также призналась, почему оказалась в медучреждении.

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По словам 16-летней девушки, ее забрали ее в больницу из-за того, что воспалился аппендикс. Также дочь Поляковой отметила, что с удовольствием съела бы фаст-фуд, но врачи сказали, что свое питание она получит через капельницу.

Меня положили с аппендицитом. Проведу вам обзор своей палаты. Просторно, даже вид из окна неплохой. Но все равно грустненько как-то. Кто хочет прийти?

Напомним,

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