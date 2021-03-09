Мисливці за дивами: канал Украина работает над новым шоу

9 марта 2021 18:15 Юлия Крутиева
Мисливці за дивами: канал Украина работает над новым шоу
Мисливці за дивами: канал Украина работает над новым шоу
пресс-служба

Телеканал «Украина» совместно с продакшн-компанией «Теле Про» приступил к работе над тележурналом интересных историй – «Мисливці за дивами».

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Это совершенно новый тележурнал, который расскажет необычные, разные по направлениям, масштабам и территории истории, которые достойны внимания.

Мир наполнен историями и невероятными фактами: одни – известны нам с детства, другие – мы открываем для себя во взрослом возрасте, путешествуя или общаясь с людьми. Однако есть множество интересных малоизвестных фактов, которые способны расширить кругозор и обогатить внутренний мир каждого.

Когда в последнее время вы по-настоящему удивлялись? Что нового, невероятно-прекрасного вы узнали сегодня? А если я вам скажу, что уже известно, почему исчезали корабли и самолеты в Бермудском треугольнике? Или, что церкви Европы решили извиниться за то, что в Средневековье сжигали ведьм? Или, например, есть в мире парень, который руководит настоящим самолетом в 7 лет? Наши ведущие вместе с командой охотятся на множество невероятных, удивительных историй, чтобы каждое утро зритель не только узнавал о новых чудесах Вселенной и Планеты, но и вдохновлялся творческими, научными и даже кулинарными достижениями человечества, был уверен, что чудеса случаются с теми, кто в них верит! – рассказывает руководитель проекта Ирина Сарган.

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Название тележурнала тоже было выбрано неспроста – ведущие будут буквально охотиться на удивительные и впечатляющие истории и факты со всего мира, чтобы рассказать зрителям о глобальных, мистических, технологических открытиях и удивительных традициях разных народов.

Имена ведущих шоу «Мисливці за дивами» станут известны совсем скоро. Их «охоте» будут помогать блогеры, путешественники, местные жители разных стран и очевидцы различных событий.

Тележурнал будет выходить по будням утром.

Напомним,

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