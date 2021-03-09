Затерянный мир: голливудские звезды, которые рискуют своей жизнью, чтобы победить страшную стихию

Кто из звезд готов преодолеть свой страх, чтобы побывать на дне океана, узнавали журналисты информационно-развлекательной программы «Затерянный мир» на канале 2+2.

Океан так просто не покоряется, даже таким оскароносным голливудским звездам как Леонардо Ди Каприо . Однажды актер чуть не погиб возле Галапагосов: во время съемок фильма «До потопа» у него отказал кислородный баллон. Но даже несмотря на такой неприятный опыт, актер еще не раз погружался в воду, чтобы отснять сцену до конца.

Самый большой страх 52-летнего Уилла Смита – океан, ведь актер с самого детства боится водоемов и до 40 лет не умел плавать. А после просмотра фильма «Челюсти» о дайвинге не могло быть и речи.

Океан похож на невероятную женщину – он прекрасен, питает тебя, но одновременно он может легко уничтожить тебя, разорвать на куски, – признался Уилл Смит в одном из интервью.

Голливудский актер решился побороть свой страх на большом барьерном рифе у побережья Австралии. Держась за веревку, он погрузился на глубину два метра – большой успех для новичка.

А вот Том Круз никогда не боялся погружаться на глубину, поскольку давно увлекается дайвингом. Ради роли в фильме «Миссия невыполнима-5» ему пришлось научиться задерживать дыхание под водой на целых шесть минут. Как утверждает актер, главное – не паниковать, расслабиться и тренироваться постепенно увеличивать время.

Однако Тому так и не удалось победить главного голливудского рекордсмена-дайвера Джеймса Кэмерона – режиссера легендарных лент «Терминатор» и «Бездна», который опустился на самую глубокую точку океана.

Кэмерон много лет мечтал покорить Марианскую впадину, как и его кумир Жак-Ив Кусто, французский исследователь. Режиссер заказал субмарину за 7 млн долларов и в марте 2012 года отправился в путешествие.

Он стал первым человеком, который осмелился спуститься на 11 километров в одиночестве. За полтора часа вблизи бездны «Челленджера» у субмарины отказал последний двигатель. К счастью, все обошлось. Подводный корабль успешно достиг дна и взял пробы. Кстати, позже ученые нашли в них 68 неизвестных видов организмов.