Затерянный мир: голливудские звезды, которые рискуют своей жизнью, чтобы победить страшную стихию
Кто из звезд готов преодолеть свой страх, чтобы побывать на дне океана, узнавали журналисты информационно-развлекательной программы «Затерянный мир» на канале 2+2.
Самый большой страх 52-летнего Уилла Смита – океан, ведь актер с самого детства боится водоемов и до 40 лет не умел плавать. А после просмотра фильма «Челюсти» о дайвинге не могло быть и речи.
Океан похож на невероятную женщину – он прекрасен, питает тебя, но одновременно он может легко уничтожить тебя, разорвать на куски, – признался Уилл Смит в одном из интервью.
А вот Том Круз никогда не боялся погружаться на глубину, поскольку давно увлекается дайвингом. Ради роли в фильме «Миссия невыполнима-5» ему пришлось научиться задерживать дыхание под водой на целых шесть минут. Как утверждает актер, главное – не паниковать, расслабиться и тренироваться постепенно увеличивать время.
Однако Тому так и не удалось победить главного голливудского рекордсмена-дайвера Джеймса Кэмерона – режиссера легендарных лент «Терминатор» и «Бездна», который опустился на самую глубокую точку океана.
Он стал первым человеком, который осмелился спуститься на 11 километров в одиночестве. За полтора часа вблизи бездны «Челленджера» у субмарины отказал последний двигатель. К счастью, все обошлось. Подводный корабль успешно достиг дна и взял пробы. Кстати, позже ученые нашли в них 68 неизвестных видов организмов.