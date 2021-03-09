Скорость: ТОП-5 фактов об оскароносном боевике с Сандрой Буллок

В минувшие выходные телеканал 2+2 показал сразу две части легендарного фильма «Скорость» с голливудской красавицей Сандрой Буллок.

По сюжету первой части сумасшедший террорист (Деннис Хоппер) минирует лифт с пассажирами в небоскребе и требует выкуп, но все напрасно. После неудачной попытки, он решает установить радиоуправляемую бомбу в рейсовом автобусе. Чтобы спасти жизни людей, туда проникает сотрудник спецслужб Джек Тревен (Киану Ривз) со случайной попутчицей Энни (Сандра Буллок), которая оказывается за рулем автобуса.

ТОП-5 малоизвестных фактов о боевике «Скорость»:

1. Ради проекта Сандра Буллок научилась водить автобус, сдав тест с первого раза.

2. Режиссер Ян де Бонт специально для этой киноленты заставил Киану Ривза сделать короткую стрижку. Продюсеры были в ужасе от увиденного, так как боялись, что зрители не узнают голливудскую звезду. А кинокомпания 20th Century Fox даже раздумывала над тем, чтобы отложить съемки фильма.

3. В фильме герой Киану Ривза носит часы Casio G-Shock DW-5600C, которые на момент съемок были сняты с производства. Но после премьеры боевика часы пользовались такой популярностью, что их вернули на витрины.

4. Роль Джека предлагали Стивену Болдуину, Уильяму Болдуину, Джонни Деппу, Брюсу Уиллису, Тому Крузу, Джеффу Бриджесу и Тому Хэнксу, но все они отказались.

5. Для фильма съемочная группа использовала 13 автобусов, два из которых пришлось взорвать.