Дочь Оли Поляковой устроила танцы с капельницей в больнице

11 марта 2021 14:23 Юлия Крутиева
Дочь Оли Поляковой устроила танцы с капельницей в больнице
Дочь Оли Поляковой Маша
instagram.com/mashapolyakova

Маша Полякова столкнулась с проблемами со здоровьем.

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Вчера на своей странице в Инстаграм дочь Оли Поляковой сообщила, что оказалась в больнице. Маша призналась, что ее госпитализировали из-за воспаления аппендикса.

Деву разместила несколько роликов, в которых показала свою палату в частной клинике. Дочь Поляковой призналась, что очень хочет съесть фаст-фуд, но свое питание она получает через капельницу.

А сегодня утром девушка удивила фолловеров неожиданной выходкой. Маша опубликовала видео с больницы, в которой устроила танцы с капельницей.

В кадре 16-летняя девушка предстала в черной oversize футболке с белым принтом и брюках. 

Мои развлечения в больнице, - коротко написала в публикации Маша Полякова.

Напомним, 

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