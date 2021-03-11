Дочь Оли Поляковой устроила танцы с капельницей в больнице

Маша Полякова столкнулась с проблемами со здоровьем.

Вчера на своей странице в Инстаграм дочь Оли Поляковой сообщила, что оказалась в больнице. Маша призналась, что ее госпитализировали из-за воспаления аппендикса.

Деву разместила несколько роликов, в которых показала свою палату в частной клинике. Дочь Поляковой призналась, что очень хочет съесть фаст-фуд, но свое питание она получает через капельницу.

А сегодня утром девушка удивила фолловеров неожиданной выходкой. Маша опубликовала видео с больницы, в которой устроила танцы с капельницей.

В кадре 16-летняя девушка предстала в черной oversize футболке с белым принтом и брюках.

Мои развлечения в больнице, - коротко написала в публикации Маша Полякова.

Напомним,