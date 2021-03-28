Сергей Жигунов второй раз развелся с женой и женился на копии Заворотнюк
Российский актер Сергей Жигунов и журналистка Виктория Ворожбит связали себя узами брака.
Именно с Заворотнюк у Жигунова в 2007 году случился головокружительный роман на съемках известного сериала, из-за которого он впервые развелся с женой. О связи между актерами Вера Новикова узнала из СМИ. Вскоре пара рассталась, а Вера приняла мужа обратно. В 2009-м Жигунов и Новикова снова поженились.
Сейчас же мужчина счастлив в новых отношениях. Свадьба актера и журналистки прошла без пышного торжества, однако событие получилось очень романтичным. Так, в заветный день невеста предстала в элегантном голубом платье с длинными рукавами, а жених отдал предпочтение классическому синему костюму.
На страницах в Instagram новоиспеченные супруги опубликовали яркие кадры с дворца бракосочетаний.
Жигуновы,‒ похвасталась Виктория новой фамилией.
Напомним,
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