Сергей Жигунов второй раз развелся с женой и женился на копии Заворотнюк

Российский актер Сергей Жигунов и журналистка Виктория Ворожбит связали себя узами брака.

В октябре 2020 года стало известно, что звезда «Моей прекрасной няни» 58-летний Сергей Жигунов во второй раз ушел от жены Веры Новиковой и оформил развод. Самоизоляцию в условиях пандемии актер провел в компании новой возлюбленной Виктории Ворожбит, которая, по мнению поклонников, как две капли воды похожа на Анастасию Заворотнюк.

Анастасия Заворотнюк и Виктория Ворожбит / социальная сеть Instagram

Именно с Заворотнюк у Жигунова в 2007 году случился головокружительный роман на съемках известного сериала, из-за которого он впервые развелся с женой. О связи между актерами Вера Новикова узнала из СМИ. Вскоре пара рассталась, а Вера приняла мужа обратно. В 2009-м Жигунов и Новикова снова поженились.

Сергей Жигунов с первой женой Верой Новиковой / социальная сеть Instagram

Сейчас же мужчина счастлив в новых отношениях. Свадьба актера и журналистки прошла без пышного торжества, однако событие получилось очень романтичным. Так, в заветный день невеста предстала в элегантном голубом платье с длинными рукавами, а жених отдал предпочтение классическому синему костюму.

На страницах в Instagram новоиспеченные супруги опубликовали яркие кадры с дворца бракосочетаний.

Жигуновы,

‒ похвасталась Виктория новой фамилией.

Свадьба Сергея Жигунова и Виктории Ворожбит / социальная сеть Instagram

Поклонники в шоке от такого расклада событий, однако в комментариях утверждают, что каждый имеет право на счастье: «Неожиданно! Будьте счастливы, Сергей!», «Как все женщины похожи друг на дружку», «Жигунов выбирает шатенок», «Поздравляем красивую пару», «Жить и не тужить».

Напомним,

Свадьба Сергея Жигунова и Виктории Ворожбит / социальная сеть Instagram