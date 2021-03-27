Регина Тодоренко кардинально сменила имидж: отрезала 30 см волос ‒ фото

27 марта 2021 15:00 Катерина Даниленко
Регина Тодоренко кардинально сменила имидж: отрезала 30 см волос ‒ фото
Телеведущая Регина Тодоренко
социальная сеть Instagram

Долгое время телеведущую Регину Тодоренко можно было увидеть только с длинными волосами. С наступлением весны девушка решила удивить всех неожиданным преображением.

Читайте такжеМуж Алены Мозговой лишился волос после перенесенного коронавируса
Исполнительница впервые за 23 года решилась на кардинальную стрижку. Она избавилась от 30 см волос, более того, сделала это самостоятельно.

Так, на отдыхе в ОАЭ ведущая опубликовала ролик с местного салона красоты, где мастер по волосам позволил ей отстричь свои волнистые локоны. Тодоренко призналась, что данное решение далось ей нелегко.

Состригла все ненужное! И теперь я свободна. Не поверите, но последний раз я кардинально менялась 23 года назад! В 7 лет перед школой мне сделали стрижку каре, и то одной из причин стали вши, которых легче вычесывать из коротких волос. И вот вчера я поняла, что пришло время, я готова к переменам. Потрясающий мастер из Дубаи вручил мне ножницы и сказал: «Cut it!». Для меня было важно самой сделать этот шаг. Кто-то позволяет себе меняться каждый месяц, а я иногда после подстригания кончиков плакала в туалете, а один раз у меня даже случилась истерика, когда мастер убрал не 2 см, а 5!

Читайте такжеДмитрий Шепелев стал отцом во второй раз и показал малыша
В stories девушка показала, как выглядит в новом образе. Похоже, такое преображение повлияло и на эмоциональное состояние звезды. Регина буквально светится от счастья.

Сегодня утром, проходя мимо зеркала, я очень удивилась, увидев новую себя. Весна ‒ время перемен,
‒ добавила Тодоренко.

Напомним,

Instagram-stories Регины Тодоренко / социальная сеть Instagram
 

Облако тегов

личная жизнь звезд социальные сети Регина Тодоренко фото новости образы звезд

Материалы по теме

Опыт, осознанность и прищуренный взгляд: Влад Яма рассказал, как изменился к своим 38 годам
Новости

Опыт, осознанность и прищуренный взгляд: Влад Яма рассказал, как изменился к своим 38 годам
Вниз головой: Ирина Федишин качает пресс по системе Арнольда Шварценеггера ‒ видео
Новости

Вниз головой: Ирина Федишин качает пресс по системе Арнольда Шварценеггера ‒ видео
Гроші: смотреть выпуск онлайн от 29.03.2021
Телешоу

Гроші: смотреть выпуск онлайн от 29.03.2021
Від пацанки до панянки-5: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 29.03.2021)
Телешоу

Від пацанки до панянки-5: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 29.03.2021)

Популярное на сайте

Холостяк-11: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 26.03.2021)

Холостяк-11: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 26.03.2021)
Холостяк-11: кто покинул шоу в 4 выпуске от 26.03.2021

Холостяк-11: кто покинул шоу в 4 выпуске от 26.03.2021
Как выйти замуж: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 25.03.2021)

Как выйти замуж: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 25.03.2021)
МАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Буряка

МАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Буряка

Популярное видео

Холостяк-11: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 26.03.2021)

Холостяк-11: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 26.03.2021)
Как выйти замуж: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 25.03.2021)

Как выйти замуж: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 25.03.2021)
МАСКА: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 20.03.2021)

МАСКА: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 20.03.2021)
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 21.03.2021)

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 21.03.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK