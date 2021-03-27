Регина Тодоренко кардинально сменила имидж: отрезала 30 см волос ‒ фото
Долгое время телеведущую Регину Тодоренко можно было увидеть только с длинными волосами. С наступлением весны девушка решила удивить всех неожиданным преображением.
Так, на отдыхе в ОАЭ ведущая опубликовала ролик с местного салона красоты, где мастер по волосам позволил ей отстричь свои волнистые локоны. Тодоренко призналась, что данное решение далось ей нелегко.
Состригла все ненужное! И теперь я свободна. Не поверите, но последний раз я кардинально менялась 23 года назад! В 7 лет перед школой мне сделали стрижку каре, и то одной из причин стали вши, которых легче вычесывать из коротких волос. И вот вчера я поняла, что пришло время, я готова к переменам. Потрясающий мастер из Дубаи вручил мне ножницы и сказал: «Cut it!». Для меня было важно самой сделать этот шаг. Кто-то позволяет себе меняться каждый месяц, а я иногда после подстригания кончиков плакала в туалете, а один раз у меня даже случилась истерика, когда мастер убрал не 2 см, а 5!
Сегодня утром, проходя мимо зеркала, я очень удивилась, увидев новую себя. Весна ‒ время перемен,‒ добавила Тодоренко.
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