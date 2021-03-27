Ирина Федишин качает пресс по системе Арнольда Шварценеггера ‒ видео

27 марта 2021 16:00 Катерина Даниленко
Ирина Федишин качает пресс по системе Арнольда Шварценеггера ‒ видео
Певица Ирина Федишин
социальная сеть Instagram

Певица Ирина Федишин показала, как готовится к лету.

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В своем микроблоге знаменитость разместила видео, на котором качает пресс вниз головой. Артистка залезла на детскую шведскую стенку, где и выполняла упражнения. Для усиления эффекта она использовала утяжелители, зафиксировав их на ногах.

Для занятий спортом Ирина облачилась в черные лосины, топ с открытыми плечами и кроссовки. Волосы исполнительница собрала в низкий хвост.

Готуємось до літа… Будемо висіти вниз головою. Це чудово розтягує спинку і має омолоджуючий ефект. Качаємо прес, як качав Арнольд Шварценеггер,
‒ шутит Федишин.

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В комментариях подписчики похвалили кумира и поблагодарили за идею, как разнообразить занятия спортом: «Наша талановито сильна спортсменочка. Яка ж ви молодець!», «Умничка! Восхищаюсь», «Хорошое упражнение, я попробую», «Вы выглядите невероятно. Вот в чем секрет!», «Какая сильная».

Напомним,

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