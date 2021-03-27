Ирина Федишин качает пресс по системе Арнольда Шварценеггера ‒ видео
27 марта 2021 16:00
Певица Ирина Федишин
социальная сеть Instagram
Певица Ирина Федишин показала, как готовится к лету.
знаменитость разместила видео, на котором качает пресс вниз головой. Артистка залезла на детскую шведскую стенку, где и выполняла упражнения. Для усиления эффекта она использовала утяжелители, зафиксировав их на ногах.
Для занятий спортом Ирина облачилась в черные лосины, топ с открытыми плечами и кроссовки. Волосы исполнительница собрала в низкий хвост.
Готуємось до літа… Будемо висіти вниз головою. Це чудово розтягує спинку і має омолоджуючий ефект. Качаємо прес, як качав Арнольд Шварценеггер,‒ шутит Федишин.
Напомним,