Влад Яма рассказал, как изменился к своим 38 годам: Опыт, осознанность и прищуренный взгляд

27 марта 2021 16:30 Катерина Даниленко
Влад Яма рассказал, как изменился к своим 38 годам: Опыт, осознанность и прищуренный взгляд
Хореограф Влад Яма
социальная сеть Instagram

Хореограф Влад Яма в своем микроблоге написал вдохновляющий пост, в котором поразмышлял на тему прожитого опыта.

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Знаменитость с женой и сыном сейчас гостит в своих родителей в Запорожье. Именно там прошло детство и юность танцора.  Родной город, атмосфера домашнего уюта и архивные фотоснимки заставили мужчину ностальгировать.

В Instagram Влад поделился двумя кадрами: на первом ему 16 лет, а на втором ‒ 38. Школьный период, успехи, достижения на соревнованиях Яма помнит очень отчетливо. Он гордится собой.

Парень слева заканчивает школу. Он занимается бальными танцами уже 9 лет, является многократным чемпионом Запорожья и финалистом Чемпионата Украины. Он регулярно пропускает школу из-за соревнований, но выступает на всех школьных праздниках. Пользуется неоспоримым уважением среди одноклассников, но категорически не может признаться в симпатии одной однокласснице. Он хочет стать чемпионом мира и учителем танцев.

А вот «нынешнего» себя он описывает совсем по-другому. Мужчина успешен в карьере, счастлив в браке и имеет за плечами многолетний опыт:

Парень справа работает на телевидении. Он не стал чемпионом мира, но по улицам ходить спокойно не получается. Гордится сыном, дорожит родителями. Достаточно смел, чтобы признаться в любых симпатиях, но абсолютно счастливо женат, а значит уже давно во всём признался.

Танцор Влад Яма в 16 лет и 38 лет / социальная сеть Instagram

Знаменитость признается, что даже если бы изобрели машину времени, то он бы не согласился вернуться в прошлое. Слишком много он приобрел:

Хотел бы этот парень прокатиться на машине времени на 22 года назад? ‒ Только если бы можно было забрать с собой сегодняшний опыт, осознанность и прищуренный взгляд... Это невозможно? Тогда оставим всё как есть. Живём и улыбаемся.

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Фолловеры в восторге от открытости судьи «Танці з зірками», они не ожидали услышать такие откровения: «Прищуренный взгляд и говорит об опыте и большей избирательности, а в молодости ещё широко открыт ко всем возможностям», «Возраст только украшает», «Очень интимно», «Я сохранила себе эти важные слова», «Как же тонко».

Напомним,

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