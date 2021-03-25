Елена-Кристина Лебедь рассказала, как обычный разговор может спровоцировать вымогательство

Как не попасть в лапы афериста на сайте знакомств? Елена-Кристина Лебедь предупреждает.

Сейчас никого не удивишь романтическими переписками и видеочатами на сайтах знакомств. Всегда хочется больше узнать о человеке, который понравился. Но безобидные, на первый взгляд, созвоны и вопросы иногда становятся началом большой аферы , которая может не только разорить вас, но и опозорить.

Ведущая проекта «Аферисты в сетях» Елена-Кристина Лебедь разложила эту схему по полочкам.

Есть аферка, о которой хочется предупредить. Она создается во время онлайн-общения по видео. Приведу пример диалога, - говорит Елена-Кристина. - Молодой человек говорит: «Я выбираю подарок близким людям. Как ты считаешь, на какую сумму он считается не супердорогим, но и не супердешевым? Сто гривен, что думаешь?». Вы отвечаете в видеочате: «Нет, наверное, это мало». Он: «А за 500 гривен?». Вы: «Неплохо, но можно и подороже. Я бы подумала о тысяче гривен». Он: «А пять тысяч гривен?». Вы: «Может быть».

Ведущая Елена-Кристина Лебедь / пресс-служба Нового канала

Вроде бы пообщались на безобидную тему о подарках. Дальше аферист берет ваши ответы и отдельно записывает свое видео, где якобы торгуется с вами за одну ночь.

Это легко смонтировать даже на телефоне, – говорит ведущая Нового канала. – Потом он присылает вам это видео с таким текстом: «Я понимаю, что ты шл*ха, но ты мне нравишься. Ты меня зацепила. Давай так – за ночь сто гривен». И вы ему в том видео отвечаете: «Как-то мало». Он: «Ну окей, давай пятьсот». И вы: «Это получше, но, может, подумать о тысяче?» Понимаете? Он просто подстроил, чтобы, отвечая на вопросы о цене подарка, вы отвечали нужными ему фразами. Потом он присылает это смонтированное видео вам и говорит: «Крошка, мне плевать, что у тебя творится в жизни, болеет мама или брат, или проблемы на работе, или ты вообще без работы. Ты все бросаешь и высылаешь мне десять тысяч гривен. И это я еще тебя жалею. Если не отправишь деньги, то перешлю видео твоим коллегам (а за это время он уже все выведал), всем твоим друзьям, подписчикам. Тебе надоест рассказывать, что ты со мной не торговалась, потому что, по факту, видео выглядит именно так. И девушка, которая открылась, два дня общалась с молодым человеком, получала от него комплименты, теперь больно получает по голове и по сердцу.

Ведущая Елена-Кристина Лебедь / пресс-служба Нового канала

Хитрости аферистов нет предела. Чтобы уберечь себя от возможных проблем, Елена-Кристина Лебедь советует сделать вот что:

Если у вас состоялся первый видеозвонок с молодым человеком, который понравился на сайте знакомств, и вы слышите подобные обсуждения о подарке, вспомните мой пример. Либо сразу отключайтесь. Это поможет вам избежать больших проблем, – подытожила Лебедь.

Напомним,