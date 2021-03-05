Елена-Кристина Лебедь ответила на популярный вопрос об "Аферистах в сетях" – правда или постановка?

Эксклюзив 5 марта 2021 21:40 Юлия Крутиева
Елена-Кристина Лебедь ответила на популярный вопрос об
Телеведущая Елена-Кристина Лебедь
пресс-служба

Ведущая Елена-Кристина Лебедь развеяла сомнения в правдивости проекта Нового канала «Аферисты в сетях».

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Чего только не случается на съемках проекта «Аферисты в сетях», шестой сезон которого уже этой весной покажет Новый канал! Ведущая Елена-Кристина Лебедь бесстрашно отбивается от мошенников даже в самых опасных ситуациях: когда ей подбрасывают «наркотики» и угрожают тюрьмой, заставляют участвовать в боях без правил и пристают с интимными предложениями. Поэтому зрители иногда задумываются, не постановочные ли аферы они видят в проекте.

Все случаи в проекте «Аферисты в сетях» реальные! И слезы всех героев – реальные. И наша радость, когда все заканчивается хорошо – тоже, – утверждает Елена-Кристина Лебедь.

Кстати, в новом сезоне ведущая обратит особое внимание на телефонные аферы, которые стали особо популярны в карантин.

Это все то, что нас терроризирует каждый день. Звонки из псевдо-банков, псевдо-смс «Вы выиграли авто/квартиру/400 тысяч гривен», телефонные разводняки на сайтах продажи, – призналась ведущая. – Такого добра – пруд пруди. И зритель узнает много новых схем.

Премьера шестого сезона проекта «Аферисты в сетях» – уже этой весной на Новом канале!

Напомним,

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