Елена-Кристина Лебедь ответила на популярный вопрос об "Аферистах в сетях" – правда или постановка?
Ведущая Елена-Кристина Лебедь развеяла сомнения в правдивости проекта Нового канала «Аферисты в сетях».
Все случаи в проекте «Аферисты в сетях» реальные! И слезы всех героев – реальные. И наша радость, когда все заканчивается хорошо – тоже, – утверждает Елена-Кристина Лебедь.
Кстати, в новом сезоне ведущая обратит особое внимание на телефонные аферы, которые стали особо популярны в карантин.
Это все то, что нас терроризирует каждый день. Звонки из псевдо-банков, псевдо-смс «Вы выиграли авто/квартиру/400 тысяч гривен», телефонные разводняки на сайтах продажи, – призналась ведущая. – Такого добра – пруд пруди. И зритель узнает много новых схем.
Премьера шестого сезона проекта «Аферисты в сетях» – уже этой весной на Новом канале!
Напомним,