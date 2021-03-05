Виктория Бекхэм поделилась редким фото старшего сына в честь его дня рождения
Вчера в семье Виктории и Дэвида Бекхэм был праздник!
Звездная мама не смогла сдержать эмоций. Виктория решил поздравить своего красавца-сына не только лично, но и публично с помощью своей страницы в соцсети.
В честь 22-летия Бруклина дизайнер опубликовал в своем Инстаграм милую детскую фотографию сына и адресовала парню несколько трогательных строчек.
22 года назад в этот день наша жизнь изменилась навсегда. Милая, красивая душа. Невероятный сын, брат и жених, – пишет счастливая мама. – С днем рождения Бруклин Бекхэм. Мы любим тебя и так гордимся тем человеком, которым ты стал.
Напомним,