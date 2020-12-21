Виктория Бекхэм отравилась ртутью: известна причина

21 декабря 2020 14:50 Юлия Крутиева
Виктория Бекхэм отравилась ртутью: известна причина
Виктория Бекхэм с мужем
instagram.com/victoriabeckham

Дизайнер Виктория Бекхэм восхищает не только своей красотой, но и стройной фигурой.

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Вот только ради того, чтобы на красных дорожках выглядеть на все 100, многодетной маме Виктории Бекхэм приходится придерживаться жестких диет.

Но не все из них приносят пользу. В этом супруга Дэвида Бекхэма убедилась на днях. Дизайнеру пришлось обращаться за медицинской помощью из-за отравления ртутью.

В последнее время Виктория сидела на пескетаринской диете, по правилам которой нужно употреблять много морепродуктов, рыбы и овощей. Но после сдачи анализов звезду неприятно удивили.

Дизайнер Виктория Бекхэм / instagram.com/victoriabeckham
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Тесты показали, что у нее в крови «зашкаливает» уровень токсичной ртути. Источником могла послужить рыба-меч и тунец, которые Бекхэм включала в свой рацион.

После обследования в клинике Виктория экстренно начала очищение организма. В течение следующих нескольких месяцев она будет восстанавливать свое здоровье.

Напомним, 

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