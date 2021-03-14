Влад Яма устроил любимой жене незабываемый день рождения: Как побывать на Марсе
14 марта 2021 12:00
Танцор Влад Яма с женой Лилианой
социальная сеть Instagram
Больше месяца звездный хореограф Влад Яма с семьей отдыхал в Майами. Именно на этот период выпал день рождения его супруги Лилианы.
Читайте такжеЗвездное поместье Потапа и Насти Каменских показали с высоты птичьего полета: как живет параВ интервью Кате Осадчей жена танцора призналась, как удивлял ее любимым в этот день. Оказывается, делать сюрпризы для мужчины уже традиция.
В этом году он меня куда-то долго вез. Потом мы подъехали к какому-то дому, я подумала, что мы купили этот дом и очень удивилась. Оказалось, что этот дом стоял около канала, возле него стоял большой водный мотоцикл. Мы по этому каналу почти выехали в океан. Леон кстати был с нами. Он был в восторге,‒ делится эмоциями Лилиана.
Влад Яма с женой Лилианой / социальная сеть Instagram
Читайте такжеУнижал, изменял, был неконтролируемым: Блогер-миллионник София Стужук рассказала горькую правду о покойном экс-мужеВлад же добавил, что основной подарок ждал любимую вечером. Он организовал романтическую поездку в Мексику для двоих. За 5-летним сыном Леоном в это время присматривал крестный отец.
А ночью на одни сутки мы полетели в Мексику и впервые за пять лет мы куда-то попали без малого. Он остался с крестным. Для нас это были одни сутки, но это было почти как побывать на Марсе,‒ поделился Влад.
Напомним,