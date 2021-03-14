Влад Яма устроил любимой жене незабываемый день рождения: Как побывать на Марсе

14 марта 2021 12:00 Катерина Даниленко
Влад Яма устроил любимой жене незабываемый день рождения: Как побывать на Марсе
Танцор Влад Яма с женой Лилианой
социальная сеть Instagram

Больше месяца звездный хореограф Влад Яма с семьей отдыхал в Майами. Именно на этот период выпал день рождения его супруги Лилианы.

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В интервью Кате Осадчей жена танцора призналась, как удивлял ее любимым в этот день. Оказывается, делать сюрпризы для мужчины уже традиция.

В этом году он меня куда-то долго вез. Потом мы подъехали к какому-то дому, я подумала, что мы купили этот дом и очень удивилась. Оказалось, что этот дом стоял около канала, возле него стоял большой водный мотоцикл. Мы по этому каналу почти выехали в океан. Леон кстати был с нами. Он был в восторге,
‒ делится эмоциями Лилиана.

Влад Яма с женой Лилианой / социальная сеть Instagram

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Влад же добавил, что основной подарок ждал любимую вечером. Он организовал романтическую поездку в Мексику для двоих. За 5-летним сыном Леоном в это время присматривал крестный отец.

А ночью на одни сутки мы полетели в Мексику и впервые за пять лет мы куда-то попали без малого. Он остался с крестным. Для нас это были одни сутки, но это было почти как побывать на Марсе,
‒ поделился Влад.

Напомним,

  

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