Виталий Козловский рассказал, как устроил личную жизнь 73-летнего отца

13 марта 2021 16:00 Катерина Даниленко
Виталий Козловский рассказал, как устроил личную жизнь 73-летнего отца
Певец Виталий Козловский
социальная сеть Instagram

Совсем недавно певец Виталий Козловский раскрыл интимные подробности жизни своих родителей.

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Музыкант признался, что его мама была неверной женой. Еще в четырехлетнем возрасте он знал, что мама крутит романы с другими мужчинами за спиной отца. Родители долго пытались сохранить брак, однако вскоре разъехались. Мама артиста длительно время живет в Италии, а отец переехал с родного Львова в Киев.

В недавнем интервью Виталий поделился трогательной историей из жизни отца. Он рассказал, как посодействовал тому, что его папа в летнем возрасте встретил свою вторую половинку.

Виталий Козловский с отцом Виталием Сергеевичем / социальная сеть Instagram

Полтора года назад исполнитель уговорил родственника переехать в столицу, где купил ему квартиру. Именно с того момента жизнь 73-летнего Виталия Сергеевича заиграла новыми красками.

Это самое удивительное, наверное, что произошло в его жизни. И в моей. Я не могу нарадоваться счастьем своего отца, который, скажем так, из-за жизненных обстоятельств разочаровался в женщинах. И точно не мог себе представить, что в свои 73 года он будет влюбленным и его полюбят. Она такая удивительная женщина,
‒ откровенничает музыкант.

Виталий Козловский с отцом Виталием Сергеевичем / социальная сеть Instagram

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Оказывается, пара познакомилась в доме, в который заехал отец Козловского. Мужчина заприметил консьержку по имени Нина.

Первая его фраза была ей: «Только не влюбись в меня». И пошел он. Как-то так случилось, что сейчас эти люди живут. И классно друг друга поддерживают. Ты не знаешь, где потеряешь, а где найдешь. Твой человек может находиться где-то всегда рядом,
‒ рассуждает знаменитость.

Напомним,

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