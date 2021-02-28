Какие милые создания: Влад Яма с женой и сыном посетили огромный зоопарк в Майами
Последние дни отдыха в Маями для Влада Ямы, его жены и сына были очень запоминающимися. Семейство посетило большой зоопарк "MIAMI ZOO". Эмоциями от увиденного Влад и Лилиана поделились в своих микроблогах.
В зоопарке представлено более 2000 животных, которые находятся в естественной среде обитания на площади в 300 га. Именно в этом зоопарке появились детеныши у чёрного носорога, вида, находящегося на грани исчезновения. Здесь можно увидеть белых тигров, гиббонов, кубинских крокодилов и комодорских варанов, а также традиционных обитателей зоопарков ‒ львов, тигров и медведей.
Лилиана назвала сумму, которую они потратили на такое познавательное развлечение. Так, вход в зоопарк ‒ 60$, аренда велосипеда ‒ 60$, а кормить животных с рук ‒ 4$.
Напомним,