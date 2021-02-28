Какие милые создания: Влад Яма с женой и сыном посетили огромный зоопарк в Майами

28 февраля 2021 19:00 Катерина Даниленко
Какие милые создания: Влад Яма с женой и сыном посетили огромный зоопарк в Майами
Хореограф Влад Яма с женой и сыном
социальная сеть Instagram

Последние дни отдыха в Маями для Влада Ямы, его жены и сына были очень запоминающимися. Семейство посетило большой зоопарк "MIAMI ZOO". Эмоциями от увиденного Влад и Лилиана поделились в своих микроблогах.

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Так, жена танцора рассказала, что это единственный тропический зоопарк в стране, в котором представлено более двух тысяч видов экзотических животных. Вся территория зоопарка разделена на четыре зоны: Азия, Африка, Австралия и Амазония. Чтобы все посмотреть звездной семье пришлось арендовать 4-местный велосипед.

В зоопарке представлено более 2000 животных, которые находятся в естественной среде обитания на площади в 300 га. Именно в этом зоопарке появились детеныши у чёрного носорога, вида, находящегося на грани исчезновения. Здесь можно увидеть белых тигров, гиббонов, кубинских крокодилов и комодорских варанов, а также традиционных обитателей зоопарков ‒ львов, тигров и медведей.

Лилиана назвала сумму, которую они потратили на такое познавательное развлечение. Так, вход в зоопарк ‒ 60$, аренда велосипеда ‒ 60$, а кормить животных с рук ‒ 4$.

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Женщина также отметила, что на территории зверинца много развлечений для детей – площадки для игр и даже водные горки. Всех животных, к сожалению, звездной чете и их сыну Леону увидеть не удалось, так как многие из них спали в кустах или отдыхали в тени.

Напомним,

 

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