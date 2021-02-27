Тина Кароль стала веганом: Я поняла, что я одна из них

27 февраля 2021 22:35 Катерина Даниленко
Тина Кароль стала веганом: Я поняла, что я одна из них
Певица Тина Кароль
социальная сеть Instagram

Тина Кароль удивила поклонников неожиданной новостью.

Читайте такжеВиктор Павлик с беременной женой отправился на отдых ‒ фото с Египта
Артистка призналась, что за месяц до поездки в Африку кардинально изменила образ жизни. Певица стала употреблять пищу только растительного происхождения. А поездка на дальний континент подтвердила ее новые убеждения.

Знаменитость до глубины души была тронута фауной Намибии. Она осознала, что животные имеют такое же право на существование, как и люди.

За месяц до поездки в Намибию я стала веганом. В один день я проснулась и почувствовала – всё! А когда мы приехали в Намибию, то поняла, что я одна из них: люди, как и звери ‒ равноправные дети природы. Я не могу больше есть мясо.

Певица Тина Кароль / социальная сеть Instagram

Читайте такжеЛеся Никитюк призналась, с кем из звездных коллег сходила бы на свидание
Именно эта поездка стала для Тины «контрастным душем», открыла то, к чему она не привыкла здесь, на родине. Другая культура, быт, менталитет, история, великолепная природа, животные и племена заставили Кароль совсем по-другому посмотреть на мир.

Я научилась мыслить более масштабно, быть мобильнее. А еще я стала намного счастливее. Почувствовала свободу даже на физическом уровне. Появилась другая структура мышления. Во мне нет ощущения потери. Я не хочу больше мыслить о потере, как о невозвратной точке. После нее обязательно будет приобретение. Наши потери с точки зрения будущего – это возможности найти что-то лучшее и открыть глаза. Это реверс: потеряли – обрели,
‒ подытожила исполнительница.

Напомним,

Облако тегов

личная жизнь звезд Тина Кароль социальные сети фото новости

Материалы по теме

МАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Льва
Новости

МАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Льва
МАСКА: кто покинул шоу в 6 выпуске от 27.02.2021
Новости

МАСКА: кто покинул шоу в 6 выпуске от 27.02.2021
Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 27.02.2021)
Телешоу

Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 27.02.2021)
Дома скандал: Оля Цибульская призналась, что муж запрещает ей сниматься обнаженной для глянцев
Новости

Дома скандал: Оля Цибульская призналась, что муж запрещает ей сниматься обнаженной для глянцев

Популярное на сайте

В плену у прошлого: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 22.02.2021)

В плену у прошлого: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 22.02.2021)
В плену у прошлого: смотреть 10 серию онлайн (эфир от 22.02.2021)

В плену у прошлого: смотреть 10 серию онлайн (эфир от 22.02.2021)
В плену у прошлого: смотреть 11 серию онлайн (эфир от 23.02.2021)

В плену у прошлого: смотреть 11 серию онлайн (эфир от 23.02.2021)
МАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Козы

МАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Козы

Популярное видео

В плену у прошлого: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 22.02.2021)

В плену у прошлого: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 22.02.2021)
В плену у прошлого: смотреть 10 серию онлайн (эфир от 22.02.2021)

В плену у прошлого: смотреть 10 серию онлайн (эфир от 22.02.2021)
В плену у прошлого: смотреть 11 серию онлайн (эфир от 23.02.2021)

В плену у прошлого: смотреть 11 серию онлайн (эфир от 23.02.2021)
Голос країни-11: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 21.02.2021)

Голос країни-11: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 21.02.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK