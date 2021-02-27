Тина Кароль стала веганом: Я поняла, что я одна из них
27 февраля 2021 22:35
Певица Тина Кароль
социальная сеть Instagram
Тина Кароль удивила поклонников неожиданной новостью.
Артистка призналась, что за месяц до поездки в Африку кардинально изменила образ жизни. Певица стала употреблять пищу только растительного происхождения. А поездка на дальний континент подтвердила ее новые убеждения.
Знаменитость до глубины души была тронута фауной Намибии. Она осознала, что животные имеют такое же право на существование, как и люди.
За месяц до поездки в Намибию я стала веганом. В один день я проснулась и почувствовала – всё! А когда мы приехали в Намибию, то поняла, что я одна из них: люди, как и звери ‒ равноправные дети природы. Я не могу больше есть мясо.
Певица Тина Кароль / социальная сеть Instagram
Я научилась мыслить более масштабно, быть мобильнее. А еще я стала намного счастливее. Почувствовала свободу даже на физическом уровне. Появилась другая структура мышления. Во мне нет ощущения потери. Я не хочу больше мыслить о потере, как о невозвратной точке. После нее обязательно будет приобретение. Наши потери с точки зрения будущего – это возможности найти что-то лучшее и открыть глаза. Это реверс: потеряли – обрели,‒ подытожила исполнительница.
Напомним,